عاجل.. النص الكامل لمشروع قانون اللغة العربية: 18 مادة وفرض غرامات

يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون "النهوض باللغة العربية" ، المقدم من النائبتين منى عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب وسولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، وهو القانون الخاص بحماية اللغة العربية ، وذكرت النائبتان في مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مصر ، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية والبيانات والإعلانات والمكاتبات الرسمية ، وعدم تحرير أي مواد في الأصل بغير اللغة العربية وأن ترفق معها الترجمة إلى العربية إذا كانت بلغة أخرى.

شروط وعقوبات في قانون اللغة العربية

ويشترط قانون النهوض باللغة العربية، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، كتابة العلامات التجارية باللغة العربية حتى يتم تسجيلها ، وإذا لم يتم تسجيلها باللغة العربية يمنع تسجيلها ، ويكون اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية ، وإلزام القنوات التابعة للدولة بإنتاج كرتون للأطفال وأعمال درامية باللغة العربية الفصحى ، وفي حالة المخالفة يعاقب المسؤولون عنها بالوقف عن العمل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

وضع أسماء اللغة العربية على المنتجات

ويلزم قانون "حماية اللغة العربية" شركات النقل بوضع أسماء باللغة العربية على منتجاتها ، وفي حالة المخالفة تفرض عليها غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتحرير أوراق النقد والسبائك والطوابع والشهادات العلمية والمعادلة وغيرها باللغة العربية ، على أن يكون لمجمع اللغة العربية دور رقابي على كل المؤسسات العاملة في الدولة.

كما يلزم القانون المصانع والشركات المصرية والمشتركة بوضع أسماء باللغة العربية على منتجاتها وفي حالة المخالفة يتم فرض غرامة عليها لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

الماده الأولى

يسمي هذا القانون قانون النقود باللغة العربية

ويعمل به ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

يلغي القانون رقم 115 لسنه 1958 وقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون المذكور كما يلغى أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين على غير ذلك.

المجمع مجمع اللغه العربيه

اللغه العربية هي اللغة السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية

الماده الثالثة

تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات استخدام اللغة العربية في نشاط الرسمي ويشمل ذلك تسميتها ووثائق ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقائمة ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية منظمة العمل الداخليه لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية و مسموعة او مقروءة موجهة للجمهور اواي منشورات دعائيه وغير دعائيه واي حملات اعلاميه وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمه الى اللغة العربية.

المادة الرابعة

يجب أن يكون باللغة العربية أي اعلان ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام ويجوز أن تضاف ترجمة له باللغة الأجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا

ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية وعرضها صوتًا أو كتابة.

المادة الخامسة

١- تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات العامه والحكوميه وعناوينها

٢- الشوارع والاحياء والساحات والحدائق العامه وشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع وتستثني من ذلك المواقع المسماه باسماء اعلام غير عربيه

٣- المؤسسات التجاريه والماليه والصناعيه والعلميه والاجتماعيه والسياحيه وغيرها من المؤسسات العامه والخاصه والاهليه

٤- أوراق النقض والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية

٥- الشهادات وقرارات معادله الشهادات الاجنبيه

يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابل باللغة الاجنبية على ان تكون اللغه العربية اكثر حجمًا وأبرز مكانًا

المادة السادسة

تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون المصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.

المادة السابعة

يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس

واللغه العربيه لغه البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات اجنبيه بشرط ان يقدم الباحث ترجمه للبحث باللغه العربيه تعميما للفائده للجهاد ذات العلاقه

تسري احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائل الاجتماعات التي تعقد في مصر وفي حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية سيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.

المادة الثامنة

يجب ان تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة تنتج في مصر واجب انت لصق بطاقه باللغه العربيه على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجاريه التي تؤثر في تحديد قيمتها والبيانات الخاصه بالمواد الاوليه الداخله في انتاج ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجاره

ويجوز ان تضاف لغه اجنبيه الى جانب اللغه العربيه فيما يتعلق بالبضائع المعده للتصدير الى الخارج ولا يجوز ان يقل حجم الكتابه بالعربيه في هذه الحاله عن حجم الكتابه باللغه الاجنبيه

الماده التاسعه

لا يعين معلم في التعليم العام او عضو هيئه تدريس في التعليم العالي او مذيع او معهد او محرر في اي مؤسسه اعلاميه الا اذا كتب ذي امتحان الكفايه في اللغه العربيه

ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغه العربيه او الذين يدرسون بلغه اجنبيه وتستخدم هم اي مؤسسه تعليميه بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال لتدريس باللغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

المادة العاشرة

تحدد جميع الأمور المتعلقه بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى بقرار من الوزير المختص باللائحه التنفيذية لهذا القانون.

المادة الحادية عشرة من قانون اللغة العربية

تصاغ جميع ترشيحات الدوله باللغه العربية، ويجب ان يحرس القادة والمسئولون والسياسيون والدعاء والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الاعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

الماده الثانية عشرة

اللغه العربيه هي لغه المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدوليه وهي لغه الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدوليه والمؤتمرات الرسميه ما أمكن ذلك.

الماده الثالثة عشرة

تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين جمهوريه مصر العربية وبين الدول الاخرى والشركات ذات الجنسيه غير المصريه مرفقا بها منها ترجمه الى اللغة المعتمدة لدي الطرف الاخر وفي هذه الحاله تكون للصيغتين القوه القانونيه نفسها

الماده الرابعه عشرة

تقوم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص

الماده الخامسة عشرة

تلتزم مؤسسات الدوله بالعمل على زياده اللغه العربيه وتعزيز دورها في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه ومؤسسات المجتمع المدني وهو في الأنشطه العلمية والثقافية.

غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه

المادة السادسة عشرة

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات الصادره بموجبه بغرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه

الماده السابعه عشرة

المجمع هو الجهه المختصه في الدوله بمتابعه مدى الالتزام بهذا القانون وعليه ان يرفع تقريرا سنويا بملاحظته في هذا الشأن الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزاره التربية والتعليم والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام معطل بتوجيه الى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكور فيه

الماده الثامنه عشرة

تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التربية والتعليم وهيئه الإعلام على ان تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقًا لأحكامه في خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.