الرقابة على المصنفات: لا نملك حق مراقبة ما يبث عبر السوشيال ميديا

قال خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إن الجهاز لا يملك أي صلاحيات لمراقبة ما يبث على يوتيوب، ووسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمناقشة نعديل قوانين النقابات الفنية، أن الكتلة الأكبر من الأغنيات البذيئة التي يتحدث عنها الفنان هاني شاكر، تبث على السوشيال ميديا ويوتيوب، وكل يوم يرسل لي هاني شاكر الأغنيات البذيئة التي يتحدث عنها، وبالقانون لا أملك إلا عمل محضر يأخذ طريقه في القضاء، وفي النهاية العقوبة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، والرقابة لا سلطه لها على السوشيال ميديا ولا يوتيوب من أي نوع.

مطالب بتعديل قانون الرقابة

وتابع: «طلبنا تعديل قانون الرقابة، ولو وجدنا مطرب ممنوع يغني في فندق، لا أملك إلا عمل محضر، وهذا هو القانون، فالقانون يغل أيدينا، وهناك أماكن في مصر مثل القرى السياحية، مفتش المصنفات لا يستطيع دخول القرية السياحية حتى لو معه الضبطية القضائية».

مطالب بتعديل قانون الرقابة

وطالب عبد الجليل، بتعديل قانون الرقابة قبل منح الضبطية القضائية للنقابات، مؤكدا أن الوضع مأساوي في الرقابة على المصنفات، وهو جهاز بلا إمكانات، ولا اختصاصات، مطالبا أيضا بحل قانوني ليوتيوب والسوشيال ميديا بآليات جديدة.

وأضاف أن الحفلات تكون في أماكن لا نستطيع دخولها، ويؤيد ذلك هاني شاكر، فالعوار في هيكل القانون، ونحن نتعاون مع النقابات من أجل مصلحة البلد، ولا يوجد في الإسكندرية سوى مكتب فيه اتنين موظفين، ولا توجد ميزانية.

تعديل القانون ووضع آليات جديدة

وأكد عبد الجليل، أهمية تعديل القانون، ووضع آليات جديدة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رفض التوسع في عمل الهيئة، عن طريق رفضه تعيين عدد من الموظفين، للتوسع في الأقاليم، وممارسة نشاطه وسيطرته على المجال الفني والثقافي، ما أضعف من قيمة وقدرة الهيئة على مزاولة نشاطها.