العدل تمنح صفة الضبطية القضائية لـ30 من العاملين بـ«القومي للاتصالات»

أصدرت وزارة العدل قرار رقم 6561، لسنة 2021، برفع صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لـ17 عاملًا بالجهاز القومي للاتصالات، كما أصدرت القرار رقم 860 و861 لنفس العام بتخويلها لـ30 عاملا آخرين.

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارت القانونية بهيئة الدواء المصرية

كما أصدَرت الوزارة القرار رقم 1966 لسنة 2021، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارت القانونية بهيئة الدواء المصرية.

ونشرت القرارات فى الوقائع المصرية.