تايوان تعلن اختراق 27 طائرة صينية منطقة عازلة لدفاعاتها الجوية

أعلنت تايوان أن 27 طائرة صينية دخلت المنطقة العازلة لدفاعات البلاد الجوية يوم الأحد، في أحدث حلقة من سلسلة اختراقات تأتي في إطار ضغوط بكين على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت وزارة الدفاع إن تايوان سارعت بإرسال طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية بضرورة المغادرة، كما نشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها.

وأضافت أن عملية الاختراق يوم الأحد ضمت 18 طائرة مقاتلة وخمس قاذفات من طراز اتش -6، إضافة إلى طائرة للتزود بالوقود في الجو من طراز واي- 20، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

27 طائرة صينية تخترق منطقة عازلة لدفاعات تايوان الجوية

وحلقت الطائرات الصينية في منطقة في تايوان قريبة من الجزء الجنوبي من الجزيرة، واتجهت إلى المحيط الهادئ، قبل عودتها إلى الصين، بحسب خريطة أعدتها سلطات تايوان.

وازدادت وتيرة التوغلات الجوية الصينية خلال العام الماضي، وبلغت نحو 150 طائرة خلال فترة أربعة أيام.

الصين تزعم أن تايوان تابعة لها

وقامت الطائرات الصينية بتوغلاتها في تايوان في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤتمرا عسكريا داخليا، دعا خلاله إلى تنمية المواهب العسكرية لدعم وتعزيز القوات المسلحة، بحسب ما أوردت لوكالة أنباء شينخوا.

وتزعم الصين أن تايوان تابعة لها، ويجب إخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، وترفض الاعتراف بحكومة الجزيرة، وسعت بشكل متزايد إلى عزل الإدارة ذات الميول الاستقلالية للرئيسة تساي إنغ ون.

مشرعون أمريكيون يجتمعون مع رئيسة تايوان في زيارة مفاجئة

وتأتى الاختراقات الصينية إثر لقاء خمسة مشرعين أمريكيين برئيسة تايوان تساي إنغ ون أول أمس الجمعة، في زيارة مفاجئة لمدة يوم واحد تهدف إلى إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الراسخ للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأوضح المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعتبر فعليا السفارة الامريكية في الجزيرة، إن مجموعة المشرعين من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي وصلت إلى تايوان ليلة الخميس، وكانوا يخططون للقاء كبار القادة بمن فيهم تساي، ولم يعلن مزيد من التفاصيل حول خط سير زيارتهم.

تأتي الزيارة في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين تايوان والصين إلى أعلى مستوى لها منذ عقود.

تتمتع تايوان بالحكم الذاتي منذ انقسام الجانبين خلال حرب أهلية في عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.