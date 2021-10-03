طبول الحرب تدق لليوم الثاني.. الصين توجه 39 مقاتلة نحو تايوان

حركت الصين 39 مقاتلة عسكرية باتجاه تايوان، مساء يوم السبت، في ثاني عرض كبير للقوة خلال يومين في المجل الدفاع الجوي في الجزيرة. وأعلنت الصين مرارا نيتها فرض سيادتها على تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 39 طائرة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في طلعتين، واحدة خلال النهار والأخرى في الليل. واتبع ذلك نمط مماثلا يوم الجمعة، عندما حلقت 38 طائرة في المنطقة الواقعة جنوب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

وتزعم الصين أن تايوان الواقعة قبالة ساحلها الشرقي هي ضمن أراضيها. وانقسم الاثنان في عام 1949 خلال الحرب الأهلية التي سيطر فيها الشيوعيون على البر الرئيسي للصين وشكل القوميون المتنافسون حكومة في تايوان.

وخاطب رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانغ، في يوم السبت شعبه ضد الرحلات والاختراقات التي جرت في اليوم الأول، وقال الرئيس التايواني أثناء حضوره حفل افتتاح حديقة العلوم في جنوب تايوان: "لطالما قامت الصين بأعمال وحشية وبربرية لتهديد السلام الإقليمي". وترسل الصين طائرات عسكرية إلى المنطقة الواقعة جنوب تايوان بشكل متكرر منذ أكثر من عام.

وذكر وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن الطائرات 38 و39 يومي الجمعة والسبت كانت الأكبر في يوم واحد منذ أن بدأت تايوان إصدار تقارير عن الرحلات الجوية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 طائرة شاركت في الرحلات النهارية يوم السبت و 19 أخرى في الليل. حددت معظمها على أنها طائرات مقاتلة من طراز J-17 و SU-30.

وحذر الجيش الأمريكي مؤخراً أن الصين تستعد لغزو تايوان، مطالبين مناقشة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في المواجهة المرتقبة.