واشنطن: التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان صلب كـ«الصخر»

أبدت واشنطن، أمس الخميس، التزام الولايات المتحدة تجاه قضية تايوان في تصاعد التوتر مع بكين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إن التزام واشنطن تجاه تايوان صلب كالصخر، مضيفة:«سنواصل دعم تايوان في الدفاع عن النفس».

وكان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، «ما شياو قوانج»، قال في وقت سابق، إن المناورات العسكرية لبلاده قرب تايوان تأتي بهدف حماية المصالح العامة للأمة الصينية، والمصالح الحيوية للشعب على جانبي مضيق تايوان.

وتعتبر بكين، تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة.

وكان رئيس الصين «شي جين بينج»، تعهد في وقت سابق، بإعادة الوحدة سلميا مع تايوان، عقب غارات لـ4 أيام في منطقة الدفاع الجوي التايوانية شاركت فيها نحو 150 طائرة.

بكين تحث واشنطن على التوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة

وعارضت الصين، أمس الخميس، الاتهامات الأمريكية الخاصة بزعزعة استقرار تايوان عن طريق الأنشطة العسكرية المكثفة، وحثت بكين، واشنطن على التوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن قضايا تايوان، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو لي جيان»، في مؤتمر صحفي، أن تدابير بلاده المشروعة والمعقولة هي لحماية سيادتها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها وحقوقها.

وفي سياق آخر، بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قضايا الأمن والشراكة بين واشنطن وبروكسل والتحديات التي تواجهانها، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، عقب لقاء نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إن الجانبين، بحثا التحديات المشتركة في مجال الأمن عبر الأطلسي.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن «هيكس»، أكدت على أهمية تعزيز الوحدة الأوروبية من أجل أمن وازدهار المنطقة الأوروبية والأطلسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اتفاق أمريكي أوروبي على إطلاق حوار بشأن العلاقات مع روسيا قبل نهاية 2021

واتفقت واشنطن وبروكسل، أمس الخميس، على إطلاق حوار بشأن علاقاتهما مع روسيا قبل نهاية العام الجاري 2021 واستمرار المناقشات حول الصين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، عقب لقاء بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الجانبان، رحبا بالعمل الذي أنجز في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الصين واتفقا على عقد لقاء مقبل على المستوى العالي في ديسمبر المقبل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن بوريل وبلينكن، اتفقا على إطلاق الحوار على المستوى العالي بشأن روسيا، ومن المقرر أن يعقد اللقاء الأول قبل نهاية 2021.

وفي سياق آخر، أبرمت واشنطن وأثينا اتفاقا لتوسيع أطر اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية بما يمنح القوات الأمريكية استخداما أوسع للقواعد العسكرية اليونانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اتفاق أمريكي يوناني يتيح لـ واشنطن العمل بقدرة موسعة في 4 قواعد بـ أثينا

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه من شأن الاتفاق، والذي وقع عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في واشنطن، أن يتيح للقوات الأمريكية التدرب والعمل بقدرة موسعة في 4 قواعد إضافية باليونان.

وقال «ديندياس»، في مقابلة مع وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية، بعد مراسم التوقيع، إن هذا ليس اتفاقا ضد أي شخص آخر، موضحا أن الاتفاق الجديد يضع وجودا عسكريا أمريكيا على بعد كيلومترات من تركيا.

وأضاف الوزير اليوناني، أن الغرض من الاتفاق هو استقرار وازدهار البلدين، فيما وصف «بلينكن»، بلاده واليونان بأنهما حليفان فخوران وقويان في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وكلاهما ملتزم بشدة بالتحالف بين البلدين.

من جانبهم، قال مسؤولون يونانيون، إن الاتفاق، بناء على اتفاقية قائمة بالفعل، من شأنه الاستمرار لمدة 5 سنوات مع تجديد تلقائي.