تحرك عاجل من «القومي للطفولة» في واقعة هتك عرض أطفال بإحدى مدارس المعادي

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تدخله في واقعة هتك عرض تلميذات بإحدى مدارس منطقة المعادي، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم للأطفال الضحايا، ولا سيما الدعم النفسي والقانوني.

وأوضح المجلس في بيان له، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، استقبلت بلاغ بواقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، لهتك عرض من أحد العاملين بمدرسة بمنطقة المعادي، ثم تبعها تقدم أسر ثلاث آخريات، يتضمن شهادات الأطفال تفيد بتعرضهن لهتك عرض، على يد عامل بالمدرسة البالغ من العمر 48 عاما، الذي استدرجهن داخل دورة المياه، وهتك عرضهن.

دعم كامل للضحايا وأسرهن

وأكد المجلس القومي للطفولة، دعمه الكامل للفتيات الأطفال الضحايا ولأسرهن، حيث سيجري استقبال التلميذات بوحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية بالمجلس، لتقديم أوجه الدعم النفسي، كما جرى تكليف محام بوحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل، لمتابعة التحقيقات، وتقديم الدعم القانوني للفتيات الضحايا.

«القومي للطفولة» يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني

واستنكر المجلس هذه الواقعة المشينة، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني، الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، وناشد الأهالي والمواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حال تعرض الأطفال لأي انتهاك، التي تتمثل في الخط الساخن على الرقم 16000 على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.