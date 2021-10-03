«القومي للطفولة»: تلقينا 8 آلاف بلاغ في 6 أشهر منهم 30% عن استغلال الأطفال

قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن البلاغات التي تلقاها المجلس خلال الـ6 أشهر الماضية وصلت لـ8 آلاف بلاغ، منها 30% عن استغلال الأطفال، و25% عنفاً أسرياً، و15% حول الإساءة، موضحة أن المجلس كان يملك خطًا واحدًا لتلقي البلاغات والشكاوي من قبل المواطنين على رقم 16000 عام 2007، ومع الدعم الذي قدمته القيادة السياسية للمجلس، جرى تدشين برنامج يُجرى تثبيته على الهواتف المحمولة وصفحة عبر موقع «فيسبوك»، بخلاف خطين ورقم «واتس آب» لتلقي البلاغات.

سحر السنباطي: الظاهرة علمياً لها رصد وتكرار بشكل معين

أضافت سحر السنباطي، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الظاهرة علمياً بيكون ليها رصد وتكرار بشكل معين، «مش عايزين نقول إنها ظاهرة بقدر ما هي حوادث فردية».

السنباطي: طرحنا مبادرة للتربية الإيجابية بعنوان «راقب أخلاقي»

أوضحت أمين القومي للأمومة والطفولة، أن الشعب المصري طيب بفطرته، إذ إن تلك الظواهر التي يقابلها المجلس تأتي نتيجة الضغوط وقله الوعي، «ده خلانا نفكر في مبادرات كثيرة زي بالهداوة مش بالقساوة، ومبادرة للتربية الإيجابية بعنوان راقب أخلاقي، وفيها مش بنتكلم عن تربية الأطفال فقط، ولكن إزاي نربط الأطفال بالانتماء والتصرفات الراقية، اللي كانت موجودة في مجتمعنا قبل كده وافتقدناها».

وأشارت إلى أن التربية الإيجابية تقدم للأسر ولكريمي النسب ومن يعولهم من أسر، كما تقدم للأئمة والقساوسة لأنهم من يرسلوا الرسائل للمصريين في المسجد والكنيسة، وجميعهم مؤثرين، مُتابعة: «لينا في كل عيد إحباط لعدد من زيجات الأطفال ببعض المحافظات، وبنجيب البنات من الكوافير، وما خفي كان أعظم، وبيكون فيه تصرف سريع في النوع ده من البلاغات، والأهل بيكتبوا إقرارت على أنفسهم أنهم مش هيزوجوا البنت دي، وبنتابعه على مستوى المحافظة عبر اللجان الفرعية للمجلس، ولو حصل إخلال بالإجراءات اللي اتكتبت بيتم اتخاذ إجراءات قانونية».

وتابعت: «زواج الأطفال محتاجين نغلظ ليه العقوبة، والرئيس خلال احتفاله بعيد الأم وجه البرلمان بضرورة وجود قانون منفصل لزواج الأطفال، مع رفع الوعي والمتابعه المستمرة .. وأطلقنا مبادرة احمي ابنك للنشئ المراهقين، وبنبدأ معاهم ومع أسرهم نفتح الخطوط ونشوف مشاكلهم إيه، وبنفتح حوار معهم».