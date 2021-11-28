أسرة «عروس أسوان»: السيسي لما بيوعد بينفذ.. ومصر كلها ولاده

عرضت قناة «TeN» تقريرا تليفزيونيا مع أسرة عروس أسوان آلاء الشافعي، التي دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل زفافها، إذ قال شقيقها إنه وجه استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين بسبب الأمطار والسيول، «بالفعل الرئيس السيسي استجاب لينا على طول، متأخرش علينا، سمعنا إنه هييجي ويشرفنا، بالفعل جه وحضر وإحنا قابلناه».

شقيق عروس أسوان: السيسي وعدنا ببناء المنازل المتضررة

وأضاف شقيق آلاء، أن الرئيس السيسي سألهم بكل شفافية «أنتو عاوزين إيه؟»، وكان رده على الرئيس السيسي بأنه يريد إعادة بناء المنازل والبيوت التي تهدمت وتضررت بسبب السيول التي ضربت محافظة أسوان مرة أخرى، بينما كان رد السيسي عليه: «فورًا تتبني».

عروس أسوان: طلبت من السيسي بحضور فرحي

فيما قالت آلاء الشافعي، إنها كانت متضررة من السيول التي ضربت محافظة أسوان، «الغرفة اللي أنا قاعدة فيها وقعت على جهازي وعلى حاجات المنزل، وبعدين قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسيت أني كنت متضررة في الأول، وطلبت منه أنه يحضر الفرح، ووعدني أن كل حاجة هتخلص قبل الفرح بإذن الله».

والد «عروس أسوان»: إحنا كلنا ولاد السيسي

فيما أوضحت والدة آلاء، أن مؤسسة «حياة كريمة» تواصلت معها أمس، «قالولنا تعالوا عشان تختاروا هدية الرئيس لألاء، نزلنا اختارنا العفش بتاعها»، بينما قال والد آلاء،: «بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي عمله مع بنتي، ومصر كلها ولاده، إحنا كلنا ولاده، الرئيس السيسي بصراحة مش بيوعد بحاجة إلا لما ينفذ، ولا ينسى ما يقوله».