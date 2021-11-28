عروس أسوان: «أتمنى الرئيس يحضر فرحي».. ووالديها: ربنا يباركله

قال شافعي مدبولي، والد «آلاء»، عروس أسوان التي تكفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهازها، إنَّه يقطن بغرب أسوان في منطقة نجع الحجاب، وخلال حالة الطقس السيئة التي شهدتها محافظة أسوان منذ بضعه أيام تضرر المنزل بشكل كبير جراء الأمطار الكثيفة والسيول، مضيفًا «والله كان فيه حالة خوف وذعر بسبب الأمطار وصوت الرياح، لكن كان خوفي كله على العيال».

والد العروس عن الطقس السيئ: «خوفي كله كان على العيال»

مدبولي: «سيادة الرئيس بيحكم 110 ملايين مصري.. ومنح وقتا لابنتي ووقف اتكلم معاها

وأوضح والد عروس أسوان، في تصريحات خاصة لـ«تلفزيون الوطن»: «سيادة الرئيس بيحكم 110 ملايين مصري ومع ذلك منح وقتًا لابنتي ووقف اتكلم معاها، وأي حد بيكلمه بيديله من الوقت بتاعه، وجاء من مصر لأسوان قبل ما يروح الأقصر، ووقته مضغوط، وأشكره على اللي عمله مع بنتي، ومصر كلها ولادة».

العروس: دعيت الرئيس لحضور زفافي.. «قالي كل حاجة هتكون خلصانه قبل المعاد»

وقالت العروس آلاء شافعي، إنَّها مع هطول الأمطار الكثيفة التي شهدتها المحافظة تضرر جهاز زواجها، ولا يتبقى سوى شهرين على إتمام الزواج، مضيفة «كنت زعلانه لأن الأوضة وقعت على حاجات فرحي وكانت فاضل عليه شهرين بس، شوفت الرئيس ودعيته لفرحي وقولتله إني متضررة، وقالي كل حاجة هتكون خلصانه قبل معاد فرحك».

شافعي: «فرحانة أوي بالحاجات اللي جابهالي الرئيس»

وأوضحت أنَّ الرئيس أخبرها بأنَّه لن يستطيع حضور فرحها: «بإذن الله هتحضر معايا الفرح يا ريس، وهو اللي هيحدده إن شاء الله، الرئيس جبر بخاطري وربنا يجبر بخاطره ويبعد عنه أعداء الوطن، وفرحانه أوي بالحاجات اللي جابهالي الرئيس».

فيما أوضحت راجحة عباس، والدة العروس «آلاء»، أنَّها كانت ضمن الأشخاص الذين حظيوا باستقبال الرئيس السيسي، وتحدث معهم بكل صراحة وشفافية، «متأخرش ربنا يباركله، وعرض عليا يديني مفتاح شقة، وأنا رفضت وطلبت إن المكان يتصلح ومش عايزة أسيب بلدي أو أخرج منها».

واختتمت والدة العروس الأسوانية: «بنشكر مبادرة حياة كريمة بذلوا مجهود جبارـ وتعبناهم امبارح وقت ما البنات نزلوا واختاروا الحاجة لـ آلاء، بنشكر الرئيس السيسي على كل اللي عمله معانا، ونتمني إنه يحضر فرح الآلاء».