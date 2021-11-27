عروس غرب أسوان: السيسي قالي كل حاجة هتخلص قبل الفرح.. ربنا يجبر بخاطره

قالت آلاء الشافعي، العروس التي تكفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهازها في محافظة أسوان، إنها قالت لرئيس الجمهورية إنها تتمنى أن يحضر حفل زفافها المقرر انعقاده في شهر فبراير المقبل: «قلت له المياه وقعت على عفشي وجهازي، ووعدني إن كل حاجة هتخلص قبل ميعاد الفرح والنهاردة أوفى بوعده».

دعوة للرئيس على الهواء

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أنها تشعر بسعادة كبيرة بسبب استجابة الرئيس لها: «ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري، وأشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لبّى كل طلباتي ولا أصدق ما حدث».

من جهته، قال محمد صلاح منسق مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة أسوان، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته، إن العروس هي الوردة التي رعاها رئيس الجمهورية، ووجه بتجهيزها بالتجهيزات اللازمة، وبالفعل تم تجهيزها اليوم.

الرئيس السيسي يتكفل بجهاز عروس غرب أسوان

وكانت الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة »، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكدت أن رئيس الجمهورية تكفل بتجهيز جهاز كامل لعروس غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، بعد دعوتها للرئيس لحضور حفل زفافها خلال زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان صباح أول أمس، الخميس.

واستمع الرئيس، إلى شرح من شباب المؤسسة عن الجهود التي جرى بذلها في قرية غرب أسوان، من أجل التعامل مع المناطق التي لحقت بها أضرار كبير جراء موجة الطقس السيء التي تعرضت لها.

الرئيس تابع الإجراءات والخدمات المقدمة لأهالي هذه المناطق، وبخاصة من خلال القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، في إطار نشاط وجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.