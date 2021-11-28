وزيرة البيئة: التغيرات المناخية خطر يهدد الكرة الأرضية دون مبالغة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التغيرات المناخية أصبحت خطرًا يحدق بالكرة الأرضية ولا يوجد مبالغة في هذا الأمر، وما حدث في العالم من عام 1992 وحتى اليوم يجب وضع الخطوات في مسارها الصحيح، موضحًا أن الاتفاقيات الثلاث حول التغير المناخي والتصحر والتنوع البيولوجي خرجت على يد عالم جليل وهو الدكتور مصطفى كمال طلبة، وكان في هذا الوقت يشغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وظل في هذا المنصب لمدة 16 عامًا.

مفهوم الاستدامة والتنمية المستدامة خرج بعد ذلك من قبل البيئيين

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن مفهوم الاستدامة والتنمية المستدامة خرج بعد ذلك من قبل البيئيين وليس الاقتصاديين وعلماء الاجتماع، موضحة أن آثار تغير المناخ لم تكن ظاهرة وقت ذاك مثلما هي ظاهرة حاليًا، فهي كانت ظاهرة في بلدان معينة مثل الجزر أو البلدان الأقل نموًا وكانت تعاني، ولكن الأمر بدأ يأخذ صدى مختلفا في الفترة من عام 2005 عندما كانت الاجتماعات فيها ضغط نظرًا للمسار السياسي المهم جدًا في تغير المناخ أكثر من المسار الفني، وهو من المتسبب في هذه الانبعاثات.

تغير المناخ حقيقة وهيئة حاكمة تقوم بإعداد التقارير الخاصة بتغير المناخ

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تغير المناخ حقيقة وهناك هيئة حاكمة تقوم بإعداد التقارير الخاصة بتغير المناخ وتخرجها كل عام، وتركز على موضوع معين كل عام، موضحة أنه تم البدء في وجود زخم سياسي حول هذه القضية وأصبح هذا الزخم هو من يلفت الأنظار للمسار العلمي والفني، رغم وجودها قبل ذلك، ولكن ما يحدث في كوكب الأرض مع الزخم السياسي ومطالبات الدول النامية بأنها ليست سببا في الانعكاسات هو سبب وضع التغير المناخي في هذا الشكل حاليًا.