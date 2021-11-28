«حياة كريمة» تكشف جهود المبادرة في أسوان بعد تضررها من مياه السيول

قالت لميس مكي، مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومنسق إقليم جنوب الصعيد، إن محافظة أسوان بالكامل، باستثناء مركز دراو، داخل المرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة، ويجري الآن دراسة دخول هذا المركز، لتشمل المبادرة المحافظة كافة، بكل مراكزها والقرى الموجودة بالمحافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

10 آلاف كرتونة مواد غذائية جرى توزيعها بالفعل على كل مراكز أسوان

وأضافت «مكي»، أنه بعد دراسة هذا الموقف، سيكون إجمالي القرى الرئيسية داخل المبادرة 42 قرية، ويجري الآن دراسة تكلفة انضمام غرب أسوان، لافتة إلى توجيه قافلة غذائية بإجمالى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تم توزيعها بالفعل على كل مراكز أسوان، مشددة على توجيه قوافل طبية عقب السيول الأخيرة للأماكن المتضررة بأسوان من السهيل والشهامة وغرب المحافظة، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

قوافل غذائية لغرب أسوان مستمرة حتى الأسبوع المقبل

وكشفت مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومنسق إقليم جنوب الصعيد، أن القافلة الغذائية بدأت بأول قافلة كبيرة، شملت 10 آلاف كارتونة مواد غذائية، وتم توزيعها على كل مراكز أسوان، وتم البدء بالمناطق المتضررة من الأمطار، وبالنسبة للقوافل الطبية، تم الدفع بأكثر من قافلة في غرب أسوان وغرب سهيل والشهامة وغيرها من المناطق، ومستمرة حتى الأسبوع القادم.