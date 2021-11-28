محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. تستهدف 149 قرية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

ولفت «سعد» إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات.

متابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المساعد بالمحافظة، والمهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس أسامة أحمد محمد، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، لبحث زيادة معدلات التنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي تستهدف 149 قرية و894 تابعا موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة، منها 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى تنفيذ المشروعات بها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

يأتي ذلك بالإضافة لمركزين في الشمال هما منفلوط وديروط، ويتولى تنفيذ المشروعات بهما جهاز تعمير الوادي الجديد، ومركز في الجنوب هو مركز صدفا ينفذ مشروعاته جهاز تعمير جنوب الصعيد، كما استعرض المحافظ بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات وراجع مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني.

العمل على مدار الساعة لتنفيذ المشروعات

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

تطوير شامل لكل مرافق في القرى

من جانبها أشارت السكرتير المساعد للمحافظة، إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة لأعمال المشروعات بالمبادرة الرئاسية «حياه كريمة» بنطاق المحافظة أولًا بأول، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القرى، مؤكدة أن هذه المشروعات ستغير الوجه الحضاري والجمالي لأسيوط لأنه سيصبح لدينا ريف حضاري يليق بتاريخ مصر.