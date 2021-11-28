«حياة كريمة»: ذبح 3 عجول في غرب أسوان احتفالا بقدوم المبادرة (صور)

قال الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» إنه بمناسبة توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدخول قرية غرب أسوان ومركز أسوان في مبادرة «حياة كريمة»، فيتم الآن ذبح 3 عجول في ساحة بجوار الوحدة المحلية للقرية بنجع الشديد، احتفالاً بقدوم المبادرة وسط فرحة كبيرة من الأهالي وبمشاركة أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان و18 من متطوعين المؤسسة بأسوان وبمشاركة أهالي غرب أسوان.

الرئيس السيسي يتفقد القافلة الطبية غرب أسوان

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القافلة الطبية بمناطق غرب أسوان، في إطار متابعته جهود التعامل مع المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان، كما تابع الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وذكرت الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكفل بتجهيز جهاز كامل لعروس غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وذلك بعد دعوتها للرئيس السيسي لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان.

عروس أسوان: ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري

وقالت آلاء الشافعي، العروس التي تكفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهازها في محافظة أسوان، إنها قالت لرئيس الجمهورية إنها تتمنى أن يحضر حفل زفافها المقرر انعقاده في شهر فبراير المقبل: «قلت له المياه وقعت على عفشي وجهازي، ووعدني إن كل حاجة هتخلص قبل ميعاد الفرح والنهاردة أوفى بوعده».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أنها تشعر بسعادة كبيرة بسبب استجابة الرئيس لها: «ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري، وأشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لبّى كل طلباتي ولا أصدق ما حدث».