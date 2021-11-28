الآلاف يحتجون على قيود كورونا في عاصمة التشيك رغم «أوميكرون»

احتشد الآلاف في العاصمة التشيكية براغ يوم الأحد، للاحتجاج على القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة الارتفاع القياسي في الإصابات بفيروس كورونا رغم ظهور المتحور الجديد للفيروس «أوميكرون».

انضم للمحتجين أعضاء وأنصار عدد من الأحزاب والجماعات السياسية الهامشية التي فشلت في الفوز بأي مقاعد برلمانية في انتخابات أكتوبر.

احتجاجات ضد قيود كورونا في التشيك

وهذا هو الاحتجاج الثالث خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يضع المشاركون كمامات، كما لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي وتناولوا مشروبات كحولية رغم الحظر المفروض على تناولها في الأماكن العامة.

وفي حديقة ليتنا في براغ، هتف المتظاهرون «الحرية» و«لدينا ما يكفي»، بينما كانوا يعرضون لافتات لا تشجع على التطعيم، مثل تلك التي كتب عليها «جسدي خياري»، ولم تتدخل الشرطة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وشهدت البلاد تكرار تسجيل أعداد قياسية من إصابات كورونا، حيث سجلت عددا قياسيا يوم الخميس بلغ نحو 28 ألف إصابة.

وخلال الأيام السبعة الماضية، بلغ معدل الإصابات 1191 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة.

أكثر من 2 مليون إجمالى إصابات كورونا فى التشيك

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها الدولة البالغ عدد سكانها 10.7 ملايين نسمة أكثر من 2.1 مليون إصابة، و32837 وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.

والتشيك لديها معدل تطعيم منخفض عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لمدة 30 يوما، وفرضت قيودا إضافية يوم الجمعة ضمن مساعي مواجهة ارتفاع معدل الإصابات.

ومن هذه القيود، منع إقامة جميع الأسواق الخاصة بسلع عيد الميلاد، وإغلاق الحانات والمطاعم والنوادي الليلية والمراقص في الساعة 10 مساء.

وحاليا، تم خفض عدد الحضور في المناسبات الثقافية والرياضية في التشيك إلى 1000 شخص حاصل على اللقاح، أو تعافى من كوفيد 19، بينما يمكن لمائة شخص بدلا من ألف حضور أي تجمعات عامة أخرى.