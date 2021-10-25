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محمود مسلم

طوكيو ترفع جميع قيود كورونا عن المطاعم

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أ ش أ
09:09 ص | الإثنين 25 أكتوبر 2021
اليابان

اليابان

 رفعت إدارة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا عن منشآت تقديم الطعام في العاصمة، وسط انخفاض عدد الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أنه اعتبارا من اليوم لن يُطلب من المطاعم المعتمدة تقصير ساعات العمل، وستتمكن فيه من العودة إلى العمل كالمعتاد للمرة الأولى منذ حوالي 11 شهرا، في اليابان موضحة أنه سوف يُطلب من جميع المطاعم تقليص حجم المجموعات إلى أربعة أشخاص لكل طاولة، وأن تقدم المجموعات الأكبر من ذلك ما يثبت حصولها على اللقاح.

تعزيز إجراءات مكافحة الفيروس حتى نهاية نوفمبر

وأضافت أنها ستعزز إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل؛ من أجل إنعاش الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بينما تحول دون حدوث ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

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