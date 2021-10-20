تفاصيل قرار الكويت رفع قيود كورونا عن الملقحين: يشمل إصدار فيزا الدخول

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بما يعني رفع قيود كورونا عن الأشخاص الملقحين.

عودة تقارب المُصلين بالمساجد من الجمعة المقبلة

وقال «المزرم»، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمناقشة التقارير المتعلقة بشأن فيروس كورونا «كوفيد- 19»، إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد، من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم وارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل، وذلك اعتبارا من صلاة الجمعة بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

السماح بحفلات الزفاف والمناسبات والمؤتمرات

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء قرر تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط، والالتزام بلبس الكمامة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من أكتوبر الحالي.

إصدار فيزا دخول الكويت بكافة أنواعها

وأوضح «المزرم»، أن مجلس الوزراء قرر تكليف كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، بمعاودة إصدار سمات دخول لدولة الكويت (فيزا) بكافة أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من أكتوبر الحالي.

عودة العمل بمطار الكويت بكامل طاقته

وقال المزرم إن مجلس الوزراء قرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الحالي.