أسعار الموبايلات في مصر 2021.. تبدأ من 300 جنيه

الهواتف الذكية، أصبحت من ضروريات العصر، فمن خلال شاشة الموبايل يمكن معرفة أخبار العالم في أي نقطة من بقاع الأرض، والتواصل مع أي شخص، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في المجتمع، تقوم العديد من الشركات المنتجة للهواتف الذكية بتقديم الكثير من المميزات والكماليات، ويمكن للعميل المقارنة بين الإمكانيات والأسعار واختيار النوع المناسب.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار الموبايلات 2021، بحسب ما ذكر في المواقع الرسمية لماركات العالمية للهواتف الذكية، وذلك في السطور التالية..

أسعار موبايلات آيفون 2021

تعتبر العلامة التجارية آيفون هي الأعلى من حيث السعر، إذ تراوح سعر الهواتف ما بين 5 إلى 31 ألف جنيه، كالآتي:

- موبايل ابل آيفون 6S بتطبيق فيس تايم بسعر 5100 جنيه.

- آيفون 8 بلس مع تطبيق فيس تايم من ابل بسعر 10 آلاف جنيه.

- موبايل ايفون اس اي من آبل بسعر 10,900 جنيه.

ابل آيفون XR بسعر 12 ألف جنيه.

هاتف ابل آيفون 11 بسعر 16 ألف جنيه.

موبايل ابل آيفون 12 برو ماكس بسعر 21,300 جنيه.

موبايل آيفون 13 Pro Max، 256 بسعر 28,400 جنيه.

موبايل ايفون 13 ميني بسعر 31 ألف جنيه.

أسعار موبايلات سامسونج 2021

وتبدأ أسعار الموبايلات من العلامة التجارية ساموسنج من 2500 جنيه، وتصل إلى نحو 20 ألف جنيه:

- سامسونج جالكسي M11 بسعر 2500 جنيه.

- موبايل سامسونج جالاكسي A32 بسعر 5000 جنيه.

- موبايل سامسونج جالكسي A52s بسعر 7,250 جنيه.

- موبايل Samsung Galaxy Z Flip3 بسعر 14,500 جنيه.

- موبايل موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعر 17,120 جنيه.

- موبايل سامسونج جالاكسي S21 الترا بسعر 20 ألف جنيه.

أسعار موبايلات اوبو 2021

موبايل اوبو A15 بسعر 2320 جنيهًا.

موبايل اوبو A94 بسعر 4950 جنيهًا.

موبايل اوبو رينو 5 بسعر 6399 جنيهًا.

موبايل موبايل اوبو رينو 5 5g بسعر 7470 جنيهًا.

موبايل اوبو رينو3 بسعر 7 آلاف جنيه.

أسعار موبايلات هواوي 2021

هواوي Y5p بسعر 1725 جنيه.

موبايل هواوي نوفا 7SE بسعر 4600 جنيه.

موبايل موبايل هواوي نوفا 7 بسعر 7 آلاف جنيه.

هواوي P30 بسعر 13500 جنيه.

موبايل هواوي ميت 20 بسعر 25 ألف جنيه.

أسعار موبايلات نوكيا 2021

وجاءت أسعار موبايلات نوكيا، الأقل من حيث الأسعار، إذ بدأت الأسعار من 300 جنيه:

ـ وجاءت موبايل نوكيا 105 ثنائي بسعر 354 جنيهًا.

نوكيا 130 سيريز 30 بسعر 525 جنيهًا.

موبايل نوكيا C1 بسعر ألف جنيه.

موبايل نوكيا 3.4 بسعر 2170.

موبايل موبايل نوكيا 5.4 بسعر 2850 جنيه.

موبايل نوكيا 8.3 بسعر 7600 جنيه.