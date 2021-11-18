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وزير الاتصالات: طرح تطبيق مصر الرقمية على الهواتف قبل نهاية 2021

نقل المواطن من شركة محمول لأخرى يكون خلال 24 ساعة شرط سداد آخر فاتورة

كتب:

شريف سليمان
10:47 ص | الخميس 18 نوفمبر 2021
وزير الاتصالات وتك

وزير الاتصالات وتك

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم طرح تطبيق مصر الرقمية على الهواتف المحمولة قبل نهاية العام الجاري، مستطردًا: «ويمكن أن يستفيد المواطن من الخدمة على المحمول حاليا، ويحصل المواطن على عدد كبير من الخدمات مثل تجديد الرخص واستخراج توكيل من بيته أو مكتبه بدلا من الانتظار لفترة طويلة».

2200 برج شبكات محمول خلال 2021 

وتطرق طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، إلى شكاوى المواطنين من شبكات المحمول، قائلا: «بنهاية هذا العام سنكون انتهينا من بناء 2200 برج مقابل 1300 في العام الماضي، أي أن عدد الأبراج في هذا العام ضعف ما بني في 2020».

نقل المواطن من شركة محمول لأخرى يكون خلال 24 ساعة شرط سداد أخر فاتورة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «نعمل على إرساء الحوكمة حتى يكون المواطن قادرا على التحكم في علاقته مع الشركة التي يحصل منها على هذه الخدمة، كما عملنا على تسهيل إجراءات نقل المواطنين من شركة لأخرى دون شرط الحصول على موافقة الشركة المتروكة، فبعد سداد آخر فاتورة يكون من حقه التوجه إلى شركة أخرى بنفس الرقم وخلال 24 ساعة».

تطبيق My NTRA

كما تحدث عمرو طلعت عن تطبيق My NTRA، الذي يمكن المواطنين من معرفة كل الأرقام المسجلة بأسمائهم ومعرفة الرصيد والمتبقي منه والتقدم بشكاوى ضد الخدمات المفروضة على المواطنين.

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