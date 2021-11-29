شرطي فرنسي يتعرض لـ الطعن داخل مركز تسوق بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية تعرض أحد عناصرها للطعن خارج فترة عمله، وأصيب بجروح خطيرة في العاصمة «باريس»، وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت قناة تلفزيون «بي.إف.إم» الفرنسية، نقلت عن مصدر أمني قوله، إن الشرطي تعرض للطعن بعد مشادة مع 4 أو 5 أشخاص في مركز تسوق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «دارمانان»، إلى أن السلطات الفرنسية تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.

إلقاء القبض على مرتكب الحادث في منزله في الدائرة 13

وفي وقت لاحق، قالت القناة الفرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة أن مرتكب الحادث «16 عاما»، تم القبض عليه في منزله في الدائرة 13.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام، إنه تم فتح تحقيق في تهمة محاولة القتل العمد.

وفي 9 نوفمبر الجاري، ألقت السلطات الأمنية في فرنسا، القبض على 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بشخص قام بطعن شرطي في مدينة كان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي 28 مايو الماضي، أعلنت الشرطة الفرنسية إن رجلاً طعن شرطية بسكين وألحق بها إصابات بالغة في بلدة «لا شابيل سور إيردر»، الواقعة غرب البلاد، مشيرة إلى مقتل المهاجم في وقت لاحق على إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في ذلك الوقت، على حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الشرطة استطاعت قتل منفذ عملية الطعن، مؤكدا إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال عملية عملية توقيف الجاني

بدوره، أكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة «رويترز» للأنباء، أن المهاجم كان يعاني من اضطرابات نفسية وخرج في مارس الماضي من السجن، بعد إدانته بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.