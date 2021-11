الشرطة الفرنسية تحبط محاولة فرار داعشي من السجن

أحبطت السلطات الامنية الفرنسية، أمس الأحد، محاولة فرار أحد أنصار تنظيم «داعش» الإرهابي من سجن بمنطقة باريس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة، 3 أشخاص على خلفية انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول للنساء، شمال إنجلترا، أوقع قتيلا ومصابا.

وكانت الشرطة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن الانفجار لم يصنف بعد عملية إرهابية.

وقالت شرطة «ميرسيسايد»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الرجال يبلغون«29 و26 و21 عاما»، وتم اعتقالهم بـ منطقة كيسنجتون بـ ليفربول في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب آخر، جراء انفجار سيارة تاكسي توقفت أمام مستشفى ليفربول للنساء، وقالت الشرطة البريطانية، إن راكبا في السيارة أعلنت وفاته في موقع الانفجار، فيما أصيب السائق.

من جانبها، قالت رئيسة الشرطة المحلية، سيرينا كينيدي، إن العمل مازال جاريا للوقوف على ما حدث، مضيفة أنه في ضوء الكيفية التي حدث بها والتزاما بالحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بمساعدة شرطة ميرسيسايد.

بدورها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن موقع الانفجار ليس بعيدًا عن «كاتدرائية ليفربول»، حيث كان يقام حدث ذكرى الأحد في المدينة.

وفي أفغانستان، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة شيعية في عاصمة أفغانستان «كابول»، أمس الأول السبت.

وكانت حكومة «طالبان»، أعلنت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت في منطقة «دشت برتشي» غرب العاصمة «كابول».

والمنطقة التي شهدت الانفجار، تابعة لمجتمع «الهزارة» الذي طالته أعمال عنف شديدة خلال السنوات الأخيرة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان مسؤول في حركة «طالبان»، قال في وقت سابق، إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح.

The antiterrorist police detain 3 people after the explosion of a vehicle in front of a hospital and that has left 1 dead in #Liverpool. #liverpoolwomenshospital #Terrorists #United Kingdom #Kensington #uk #Terrorism #NorthwestUK #NorthWest #NorthwestTerritories pic.twitter.com/TTN0nh82Vd