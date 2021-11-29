«الرباط»: ليبيا تتنازل للمغرب عن عضوية مجلس الأمن الإفريقي

أعلنت السلطات المغربية، أن ليبيا قررت التنازل عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي عن افترة من«2022-2025»، لصالح الرباط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وقالت الحكومة المغربية، إن الإعلان جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، أمس الأحد.

الرباط تدعم حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية

وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن بوريطة أكد دعم الرباط القوي، وفقا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل، بما يسهم في جهود إيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جانبها، أشارت «نجلاء المنقوش»، وزيرة الخارجية الليبية إلى أن ليبيا ستبلغ القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال في أواخر أغسطس الماضي، إن العملية الانتخابية المقبلة هي المحدد الرئيسي للشرعية الليبية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد»، الإماراتية.

وأكد الوزير المغربي، عقب لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي «عبدالله اللافي»، في الرباط، أن تجاوز الصعاب لن يتم سوى بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.

المغرب لا يملك عصًا سحرية لحل كافة مشاكل ليبيا

وأضاف «بوريطة»، أن المغرب، لا يملك عصًا سحرية لحل كافة مشاكل ليبيا، وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن الحافز الأساسي لتحرك بلاده هو النية الصادقة والمصلحة العامة.

وتابع المسؤول المغربي قائلا، إن الرباط ليس لديها مصالح ضيقة في الأراضي الليبية ولا تتدخل بمنطق الجوار والتأثير المباشر على الليبيين.

جدير بالذكر، أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر المقبل، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا، بينهم القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير «خليفة حفتر»، ورئيس مجلس النواب «البرلمان» المستشار عقيلة صالح.