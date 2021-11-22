إغلاق باب الترشح لرئاسة ليبيا وإجمالي المرشحين 66 وامرأة

قدم 67 مرشحا أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، منذ فتح باب الترشح فى الثامن من نوفمبر الجاري، وحتى إغلاق الباب اليوم.

وجرى إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، في الرابعه مساء اليوم، إذ يجري استقبال المرشحين من الـ9 صباحا حتى الرابعة عصرا.

وقدم 6 مرشحين أوراقهم لمفوضية الانتخابات في اليوم الأخير للترشح، بينهم سيدة، التي تعد أول امرأة تتقدم لسباق الانتخابات الرئاسية الليبية، وهى ليلى بن خليفة رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية، وتعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.

مفوضية الانتخابات تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام

وأبرز المرشحين لرئاسة ليبيا سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

وستجرى الأجهزة المختصة، بالفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، وستعلن المفوضية العليا للانتخابات إثر ذلك، عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

رئيس المفوضية: ليس من حق المدعي العسكري طلب وقف إجراءات ترشح القذافي وحفتر

وفى السياق ذاته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، في تصريحات صحفية، اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن كل إجراءات ترشح نجل القذافي سليمة من الناحية القانونية، منوها بأن المدعي العسكري ليس من حقه طلب وقف إجراءات ترشح القذافي وحفتر، وفقا لشبكة «العربية».

وكان المدعي العسكري الليبي اللواء مسعود أرحومة، قدم أمس وثيقة إلى المفوضية، طالبها بإيقاف سير إجراءات ترشح نجل القذافي وقائد الجيش خليفة حفتر للرئاسة، إلى حين امتثالهما للتحقيق في تهم مسنودة إليهما، مُهددا باتخاذ إجراءات محددة.