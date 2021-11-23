قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا بعد إغلاق باب الترشح: 95 رجلا وسيدتان

مع إغلاق باب الترشح للإنتخابات الرئاسية الليبية، ارتفع عدد المرشحين المتقدمين بأوراقهم لرئاسة ليبيا إلى نحو 97 مرشحا بينهم سيدتان، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا للإنتخابات الليبية ونشرته وفقا لوكالة الأنباء الليبية .

وجرى القبول المبدئى لملفات المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية أمام الإدارات الانتخابية الثلاث، طرابلس وبنغازي وسبها.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم، العدد النهائي للمرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم.

قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة ليبيا:

1- عبدالحكيم علي الفيتوري

2 - سيف الإسلام القذافي

3- أسعد زهيو

4- فيضان عياد حمزة

5 - السنوسي عبدالسلام السنوسي

6 - محمد المزوغي

7- عبدالله ناكر

8 - فتحي بن شتوان

9 - خليفة حفتر

10- عبدالحكيم زامونة

11- علي زيدان

12- محمد أحمد الشريف

13- محمد علي المهدي

14- أحمد معيتيق

15- عارف النايض

16- عثمان عبدالجليل

17- عبدالسلام يونس

18- فتحي باشاغا

19- محمد خالد الغويل

20- مروان عميش

21- عبدالحكيم كشيم

22- إسماعيل غرغار

23- أسامة خيرالله

24- عقيلة صالح

25- ضو أبوضاوية

26- علي الزويك

27- بشير صالح

28- المبروك أبوعميد

29- عبدالمجيد سيف النصر

30- محمد حتواش

31- خليفة محمد

32- بوسيف اطوير

33- عبدالحافظ قدور

34- محمد المنتصر

35- عبدالعزيز الخوجة

36- جمعة أبوعوينة

37- حمد بورويق

38- مصطفى المجدوب

39- عادل اللافي

40- عبدالرحيم حلوم

41- حاتم الكور

42- عبدالوهاب ميلاد

43- علي العيساوي

44- محمد الجديدي

45- الطاهر عريبي

46- أحمد أبوجناح

47- أنور العاشوري

48 - نوري أبوسهمين

49- عمر الحاسي

50- خالد شكشك

51- عادل الزروق

52- محمود التليسي

53- منير ساسي

54- عبدالحميد الدبيبة

55- مصدق حبرارة

56- أسامة عبدالمجيد طليش

57- عبدالسلام محمد خميس السمران

58- عثمان محمد النكاح

59- الشريف الوافي

60- عبدالهادي الحويج

61- زكريا عبدالعاطي

62- ضو المنصوري

63- أبوالقاسم المشاي

64- حامد البغدادي

65- إبراهيم لدباشي

66- أكرم الفكحال

67- معيوف علي معيوف

68- عاشور شوايل

69- أحمد عليوان

70- سلامة الغويل

71- أحمد جبريل

72- مسعود محمد

73- الهمالي بشير كرناف

74- عبدالمنعم الهوني

75- ليلى بن خليفة

76- محمد عمر موسى

77- سليمان البيوضي

78- عبدالسلام أبوبكر

97- سليمان قجم

80- رضوان دوزان

81- بشير لأحمدي

82- خالد كعيم

83- يوسف شاكونا

84- المبروك حنيش

85- رياض بوقيلة

86- زايد محمد

87- عثمان البصير

88- عبدالحميد بلال

89- عبدالحميد النعمي

90- مفتاح ظاهر حمادي

91- حسن طاطانكي

92- محمد الحراري

93- هنيدة محمد

94- فضيل الأمين

95- محمد الشاوش

96- خالد البيباص

97 - الصديق كريم

أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

وأبزر المرشحين لرئاسة ليبيا سيف الإسلان القذافى نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.