شركة عالمية للنهوض بالبنية الأساسية والتخلص من القمامة بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت الآن مختلفة تمام عن ذي قبل، خاصة بعد رفع حظر السفر إليها وعودة السياحة مرة أخرى، موضحا أن سياحة المؤتمرات عائدة بقوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أن المدنية ستستضيف قمة المناخ العام المقبل.

وأضاف المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك مشروعات جديدة تُجرى في مدينة شرم الشيخ تتخطى تكلفتها نصف مليار جنيه، استعدادا لاستضافة منتدي شباب العالم في يناير المقبل وكذلك مؤتمر المناخ.

شركات متخصصة للنهوض بمدينة شرم الشيخ

وقال المحافظ إنه التقى شركات عالمية على هامش مشاركته في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك لبحث التطوير والنهوض بمدينة شرم الشيخ، موضحا أنه عقد اجتماعا مع شركة متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والدراسات المتخصصة، وتم الاتفاق مع الشركة على حضور اجتماع بمدينة شرم الشيخ لإعداد دراسات عن البنية الأساسية والنواحي البيئية ومحطات المعالجة، وإعطاء حلول علمية للتخلص الآمن من القمامة، وذلك في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر المناخ المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ العام المقبل.

تنفيذ تقنيات اكسبو 2020 في شرم الشيخ

وأضاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه شاهد تقنيات حديثة خلال مشاركته في فعاليات معرض اكسبو 2020 بدولة الإمارات، وقال إن هذه التقنيات الحديثة يجري تنفيذها الآن في مدينة شرم الشيخ، وسيتم نقل التقنيات الحديثة بالمعرض لتطبيقها في المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد أنه عقد لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وعرض عليهم المشروعات التي تُجرى في المدينة في الوقت الحالي، وأبرزها ميناء اليخوت العالمي الذي يعتبر طفرة في عالم اليخوت، وهو أول ميناء ذكي في مصر، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار بالمحافظة والمشروعات التي أطلقها الرئيس في سيناء لتصبح عالمية مثل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.