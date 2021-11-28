«فودة»: لا رحلات بين مطار شرم الشيخ والدول المتفشي بها «أوميكرون»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن مطار شرم الشيخ الدولي لا يستقبل أي رحلات قادمة من إفريقيا، خاصة الدول التي أعلن أمس الأول عن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا بها، والذي أطلق عليه العلماء «أوميكرون».

وأشار المحافظ إلى أن سلطات الحجر الصحي بكل المطارات والمواني بجنوب سيناء تطبق القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول أي مواطن أو سائح عبر المطارات، إلا بعد أن يقدم شهادة كودية تفيد حصوله عل اللقاح، أو تقديم «PCR» إلي الحجر الصحي تفيد خلوه من الإصابة بـ«كوفيد 19».

وقال إن الوضع آمن في شرم الشيخ، وعدد من يجري فحصهم بالمطار يوميا لا يقل من 8000 راكب.

5 مطارات و3 مواني بحرية ومنفذ بري

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بها 5 مطارات هي مطار شرم الشيخ الدولي، وسانت كاترين، وأبورديس، والطور، وطابا، موضحا أن مطار شرم الشيخ هو الأكثر استقبالا للرحلات الداخلية والخارجية، ويستقبل الآن أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد، مشيرا إلى مطار طابا يستقبل رحلات قليلة داخلية وخارجية، أما باقي المطارات تستقبل رحلات داخلية.

وقال إن جميع المطارات، خاصة شرم الشيخ، تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم سلطات الحجر الصحي، بفحص شهادات الحصول على اللقاح، أو تحليل PCR حديث لم يمر عليه 42 ساعة من أجل السماح بالعبور، أو يقوم المسافر بعمل تحليل PCR في المطار، وشهادة الحصول علي لقاح ضد الفيروس تكون مميكنة.

وأشار إلي أن ما يطبق داخل مطار شرم الشيخ يطبق علي المواني البحرية نويبع، شرم الشيخ، أما ميناء الطور فهو مخصص الصيد فقط، نفس الإجراءات الاحترازية تطبق داخل منفذ طابا البري.

خط طيران شرم الأقصر

وأعلن اللواء خالد فودة، أن افتتاح طريق الكباش في الاقصر وسط احتفالية عالمية ترتب عليه انتعاشة حركة السياحة بين الأقصر وشرم الشيخ، مؤكدا أن نسبة الإشغالات السياحية في شرم الشيخ تخطت 80%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% مع انطلاق احتفالات الكريسماس.

وتابع بأن الشتاء في شرم الشيخ مختلف تماما عن المدن السياحية العالمية، لذا تعتبر المدينة هي المقصد الأول للسياح خاصة القادمين من أوربا.