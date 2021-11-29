مصرع شخص سقط من الطابق العاشر ببرج تحت الإنشاء في أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بأبراج السعوديين بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

سقوط شخص من الطابق العاشر

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط شخص من الطابق العاشر بأبراج السعوديين، بقرية بني مر التابعة للمركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أحمد محمد حسن، 41 عاما، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

برج تحت الإنشاء

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث مركز شرطة الفتح، أن المتوفى سقط من الدور العاشر ببرج تحت الإنشاء، ونُقل جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الإيمان، تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث السقوط من علو بأسيوط

وشهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط العديد من حوادث السقوط من علو، حيث لقي شاب مصرعه، نتيجة سقوطه من الدور التاسع أعلى عمارة سكنية بطريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي، بمدينة أبو تيج جنوب شرق المحافظة.

كما لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله نتيجة إصابته بغيبوبة سكر بعزبة توما رزقة الدير، التابعة لدير المحرق، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق.