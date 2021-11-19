أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة بترعة الإبراهيمية

تكثف الأجهزة الأمنية في أسيوط، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة غارقة وطافية في ترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط، وأوضحت المباحث أنها غالبا ما تكون لطالبة بجامعة أسيوط أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من أعلى كوبري السكة الحديد منذ أسبوعين ولم يتم العثور عليها حينها.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة فتاة غريقة وطافية على مياه الترعة الإبراهيمية، عند كوبري السكة الحديد بالقرب من الرقابة الإدارية بحي شرق أسيوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالعثور على جثة غارقة

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة بالإبراهيمية عند كوبري السكة الحديد بالقرب من الرقابة الإدارية دائرة القسم.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط العام

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وفرق الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتاة في العشرين من عمرها ترتدي بنطلونا رماديا وكوتشي أبيض.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.