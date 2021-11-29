شروط وتفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. بجوائز تصل لـ180 ألف جنيه

كشف الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، تفاصيل ومعلومات جديدة، عن المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم، والتي من المقرر أن تنطلق في 11 ديسمبر المقبل، تحت اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل بمقر انعقاد المسابقة.

شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وترصد الوطن شروط وأفرع وجوائز المسابقة، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف.

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - «من الجنسين»، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية «من الجنسين» بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12عامًا.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وذلك في الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م بإذن الله تعالى بجوائز قيمتها مليون جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول:

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني

:الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأوضحت الوزارة المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر فسنعلن لاحقًا عن ضوابط التقدم للمشاركة.