إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي على المسابقة العالمية للقرآن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أهم العلامات البارزة في دولة التلاوة المصرية، على المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، التي ستعقد بالقاهرة في الفترة 11 ديسمبر المقبل حتى 15 من نفس الشهر.

أفرع مسابقة القرآن الكريم

واعتمد وزير الأوقاف، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم، وإكرام حفظته.

وحددت الوزارة أفرع المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - «من الجنسين»، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «35» عامًا.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية «من الجنسين» بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «30» عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «30» عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «12» عامًا.

قيمة جوائز المسابقة

الفرع الأول: الفائز الأول 180 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الفائز الأول 150 ألف جنيه، والثاني 100 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث: الفائز الأول 50 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع: الفائز الأول 50 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه، إضافة إلى 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع، بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأوضحت الوزارة، أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية، تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر فستعلن لاحقًا.