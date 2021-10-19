المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم.. جوائز بمليون جنيه في 4 فروع

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم، من حيث الشروط وقيمة الجوائز والفروع التي من المقرر المشاركة فيها، مشيرة إلى قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بإطلاق اسم الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، على المسابقة باعتباره أحد أهم العلامات البارزة في تلاوة القرآن الكريم بمصر والعالم العربي والإسلامي.

تخصيص مليون جنيه للمسابقة

وبشأن تفاصيل المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم، فإنه من المقرر أن تعقد في القاهرة خلال الفترة من السبت 11 ديسمبر المقبل حتى الأربعاء 15 من نفس الشهر، كما تبلغ قيمة جوائز المسابقة مليون جنيه، اعتمدها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم.

فروع المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم

وحددت وزارة الأوقاف 4 أفرع للمشاركة في المسابقة التي تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - «من الجنسين»، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «35» عامًا، أما الثاني فيشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية «من الجنسين» بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «30» عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «30» عامًا، والرابع يتضمن حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن «12» عامًا.

قيمة جوائز المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف أيضا توزيع قيمة جوائز المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم على النحو التالي:

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع :

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية في العالمية الــ 28 للقرآن الكريم لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.