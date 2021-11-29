رئيس جامعة القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ملتقى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتوظيف الـ 22، قبل قليل، والمقرر انعقاده على مدار يومي 29 و 30 نوفمبر 2021، بحضور الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور خالد شرف، مساعد وزير التموين، وطلاب الكلية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع والربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.

وأكد «الخشت»، أن جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدًما كبيرا في مختلف المجالات رصدته المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية، واعتبار الجامعة من أفضل 1% في مجال التوظيف على مستوى العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة تسير نحو تحقيق مزيد من التقدم في الخريطة الدولية للجامعات والإسهام في المشاركة مع المجتمع الخارجي لاسيما في مجالات سوق العمل سواء السياسة أو الاقتصاد أو الإدارة العامة والإحصاء وهي محاور مرتبطة بسوق العمل وأيضا دور الجامعة في الإسهام في مجتمعها المحيط وعلى مستوى المحافظات.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وأبرزها مستشفى معهد الأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والمجمع الطبي «أبو الريش الجديد»، وإنشاء عدد من الكليات الجديدة لتواكب الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل.

جامعة القاهرة: نسير نحو تحقيق مزيد من التقدم فى الخريطة الدولية للجامعات

وخلال كلمته، قال النائب البرلماني محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحديث عن جامعة القاهرة من داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، شرف كبير، مؤكدًا أنه جاء دور جيل الشباب الذين سوف يضعوا رؤى وخطط مستقبلية لوطن متقدم يخشاه الجميع، وخير مثال لذلك شباب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذين شرفوا الوطن من خلال تقلد المناصب العليا في الدولة بكل حزم.

ووجه وكيل مجلس النواب التحية إلى الطلاب وقيادات الجامعة المشاركة في حضور فعاليات افتتاح ملتقى التوظيف مؤكدا أن الملتقى مهم لربط سوق العمل بالجامعات.

أبو العينين: رأينا المشروعات الإنشائية المختلفة بجامعة القاهرة في عهد الخشت

وقال النائب محمد أبو العينين، إن الدكتور محمد الخشت رجل عظيم له تاريخه ويقدم للجامعة الكثير وفي عهده رأينا المشروعات الإنشائية المختلفة، والتقدم العلمي، والتطور في مختلف قطاعات الجامعة في فترة زمنية قصيرة.

وقال «أبو العينين»، إن بناء مصر الصناعية الحديثة يجب أن يكون وفق رؤية ومعرفة لما يحدث حولنا من تطورات تكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن من سيحكم العالم هم من يروا العالم برؤية أوسع والمواكبة مع كل ما يحدث من تكنولوجية متطورة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن جامعة القاهرة تعد نموذجاً للجامعات المصرية لما تحققه من طفرات واسعة في مختلف المجالات، موضحًا أنه منذ سنوات لم يعد دور الجامعة قاصر على التعليم فقط بل امتد لربط الخريجين لسوق العمل وتقديم ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الملتقى بدأ منذ عام 1996 لدعم الشباب وبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 للحد من البطالة وتوفير شباب قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هذا الملتقى يتزامن مع حصول الكلية على شهادة الأيزو وجائزة مصر للتميز الحكومى كثاني أفضل كلية من بين كليات على مستوى مصر، مشيرًا إلى أن ملتقى التوظيف يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب لإجراء مقابلات شخصية، والحصول على فرص للتأهيل والتدريب، وتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ووجه خالد شرف، مساعد وزير التموين، الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على تنظيم الملتقى التوظيفي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة داعم للتطور والرقي وتعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وأن وزارة التموين لا تستطيع الاستغناء عن الجامعات.

ولفت مساعد وزير التموين، إلى أننا لا نستطيع أن نفصل سوق العمل عن الجامعات، مضيفًا أن وزارة التموين عقدت بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتدريب الطلاب حتى تدمج الطلاب في سوق العمل.