جامعة القاهرة تبدأ امتحانات «الميدتيرم» وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، انطلاق «امتحانات الميدتيرم»، للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات

ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا، لتفادي الزحام والتكدس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

ووجه «الخشت»، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة امتحانات الميدتيرم المقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

وأكد رئيس الجامعة، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو الممتنعين عن تقديم تحليل pcr من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمانة لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.

الجامعة تستقبل وفدا طلابيا من مدارس المتفوقين

من جانب آخر، استقبلت جامعة القاهرة وفدا من طلاب مدارس المتفوقين «stem»، ضم 40 طالبًا وطالبة، لزيارة لكلية العلوم، في إطار انفتاح الجامعة علي المجتمع، وتم شرح أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة وكيفية تأثير كليات العلوم على المجتمع والمساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، في الوقت نفسه قام قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بتنظيم رحلة علمية إلى منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية وضمت الرحلة 9 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

وأكد الدكتور «الخشت»، أن الرحلة العلمية تأتي ضمن اهتمام الجامعة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والثروة المعدنية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة وبما يساعد في جهود التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية.