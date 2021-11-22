جامعة القاهرة: منع غير المطعمين من دخول امتحانات «الميد تيرم»

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن امتحانات «الميد تيرم» بدأت اليوم الاثنين في الجامعات، وسط إجراءات احترازية عالية ومشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأيضًا الاستعدادات بالنسبة لأي مشاكل خاصة بالطقس، مثل الأمطار والرياح والسيول.

إجراءات احترازية مشددة

وأضاف «علم الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أنه لن يدخل أي طالب للجامعة دون بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، أو شهادة تحليل الـ«pcr»، مشددًا على أن هناك إجراءات احترازية أخرى مثل التباعد الاجتماعي، وتقليل فترات الامتحان.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الطالب الذي لم يحصل على التطعيم، ولم يقدم شهادة «PCR» سوف يُنظر في كل حالة على حدة، لمعرفة الأسباب الضرورية التي منعته من تلقي التطعيم، ولكن بشكل عام لن يدخل أي طالب دون التطعيم أو شهادة تحليل الـ«PCR».

تقسيم الطلبة لـ4 دفعات

وأضاف أن هناك عددًا قليلًا من الطلاب لم يحصلون على التطعيم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ولكن هناك طلبة قد يكونوا غير موافقين على التطعيم، ويجب أن يعلموا أهمية التطعيم في تقليل فرص الإصابة، مشيرًا إلى أن الجامعة نظمت الامتحانات على 4 مجموعات لتقليل الأعداد، مع تعقيم مستمر للأماكن، وإشراف طبي، ولجنة عليا تتابع آخر التطورات والمستجدات.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 350397 من ضمنهم 291980 حالة جرى شفاؤها، و19933 حالة وفاة، مشددة على رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، رقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.