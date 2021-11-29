«أميرة أبو شقة» تحذر من إساءة استخدام التكنولوجيا.. سلاح ذو حدين

حذرت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، من إساءة استخدام التكنولوجيا، ومؤكدة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، أن التحول الرقمي سيمثل نقلة كبيرة للدولة المصرية، لمواكبة التطوير التكنولوجي وتحديث الجهاز الاداري للدولة ليرتقي إلى مستوى الخدمات في الدول المتقدمة.

التكنولوجيا سلاح ذو حدين

وأضافت النائبة: «يجب أن نتنبه إلى أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تقضي على الفساد المستشري في الجهاز الإداري وتعزز مؤشر الشفافية، ومن الممكن أن تزيد من الفساد تحت مظلة قانونية، إذا ما تم إساءة استخدامها، وبالتاي فإن تطبيق التحول الرقمي يجب أن يتم وفق أسس سليمة».

وتابعت «أبو شقه»، قائلة: «أفلام الخيال العلمي أصبحت واقعا وحقيقة، ومشروع قانون (تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية) جدير بالموافقه من حيث المبدأ، ولكن الأجدر أن نتساءل عن ثلاثة أمور هي آليات تنفيذ القانون، والبنية الأساسية، وتدريب العناصر البشرية على التنفيذ».

الأنشطة المالية غير المصرفية

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرةه لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.