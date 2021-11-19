أهم تصريحات رئيس مجلس النواب خلال لقائه بنظيره المجري «انفوجراف»

التقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بـ«لاسلو كوفير»، رئيس الجمعية الوطنية المجرية بمقر البرلمان المجري، حيث أشاد المستشار حنفي جبالي بالعلاقات المصرية – المجرية التي تشهد تنامياً إيجابياً، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المجرية

وشهدت الزيارة قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخلال اللقاء أكد لاسلو كوفير، على رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مبديًا ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب

وأصدر مجلس النواب، «انفوجراف»، يتضمن أبرز تصريحات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال لقائه بنظيره المجري، والتي جاءت كالتالي:

- العلاقات «المصرية – المجرية» تشهد تنامياً إيجابياً، ونرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

- مجلس النواب المصري مهتم بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول تجمع الفيشجراد.

- تشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية «المصرية – المجرية»، لتكون بمثابة قناة فعالة للتواصل والتعاون بين برلماني البلدين الصديقين.

- جمعية الصداقة البرلمانية، ستساعد على التنسيق بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاساً للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.