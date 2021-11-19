حصاد مجلس النواب في أسبوع: 3 أيام انعقادا وقانون جديد وزيارات خارجية

شهد الأسبوع الماضي نشاطا برلمانيا حافلا، وللدبلوماسية البرلمانية المصرية، والذي تضمن الزيارة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر، أجرى خلالها عددًا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

3 أيام انعقادًا

وعلى مدار 3 أيام انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، مجلس النواب يواصل دوره التشريعي والرقابي ووافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية في إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما وافق النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وحماية البلاد من خطر انتشار الأوبئة.

قانون المالية الموحد

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد للقضاء على ازدواجية التشريعات وضبط الأداء المالي وحسن إدارته، ويفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة النظافة والزيادة السكانية والترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد لمصلحة الوطن والمواطنين.

الفصل التشريعي الحالي

ووجه جبالي، الشكر لنواب الشعب على التدقيق في المسائل القانونية في كل التشريعات التي صدرت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.

كما نعى المستشار حنفي جبالي، النائب أحمد زيدان الذي توفى بعد صراع مع المرض، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ونعاه وكيلًا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

زيارة خارجية

والتقى حنفي جبالي، بـ«لاسلو كوفير»، رئيس الجمعية الوطنية المجرية بمقر البرلمان المجري، حيث أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات المصرية – المجرية التي تشهد تنامياً إيجابياً، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف جبالي، إلى قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أكد لاسلو كوفير، على رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مبديًا ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.

واختتم رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، الزيارة الرسمية لدولة المجر بلقاء، زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري، وأكد جبالي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين، وتعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.