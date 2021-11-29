المعهد القومي للحوكمة يشارك في ورشة تدريبية للآلية الأفريقية

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في فعاليات ورشة تدريبية حول «مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية»، التي نظمتها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، في جلسة بعنوان «مقدمة ونظرة عامة حول التدريب».

وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى عملية التقييم الذاتي، وإلى الخبرة المصرية في هذا الشأن ومراحل عملية صياغة تقرير التقييم الذاتي لجمهورية مصر العربية.

تعزيز الحوكمة والتنمية في أفريقيا

واستعرضت شريف لمحة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مشيرة إلى أنّه جرى تأسيسها في عام 2003، وتعد بمثابة أداة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لرصد أداء الحكومات، كما تعد منصة للحوار الوطني وتساعد على تعزيز الحوكمة والتنمية في أفريقيا.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، أنّ الآلية تعتمد في عملية التقييم الذاتي الوطني على 4 محاور أو موضوعات أساسية، تتمثل في الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أنواع المراجعات المختلفة، ومراجعة الجيل الثاني والتي تضمن أن تكون برامج التنمية متوائمة مع تلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى التقرير الأول لمصر الذي حاز على دعم مستمر من القيادة السياسية، وتم من خلال عملية تشاركية تتميز بالشفافية بواسطة معاهد مستقلة، مع التأكيد على التناغم مع برامج العمل الوطنية ورؤية مصر 2030.

اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء

وتحدّثت عن مراحل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء التي يترأسها السفير أشرف راشد، مستعرضة أبرز مهامها، ومعايير اختيار المعاهد البحثية المنخرطة في إعداد وصياغة التقرير، مؤكدة مراعاة التخصص في هذا الأمر؛ حيث يتولى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الموضوع الأول وهو الديمقراطية والحوكمة السياسية، ويتولى مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة موضوع الحوكمة الاقتصادية والإدارة، كما يتولى مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة موضوع حوكمة الشركات، أما عن موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيتولاه معهد التخطيط القومي.

وتابعت شريف أنّ الإحصائيات والمسوحات يتولاها مركز المسوحات وتطبيقات الإحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى اختصاصات المعاهد الفنية المتخصصة المنوط بها إعداد التقرير، وإلى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح لضمان السرية وحماية لحقوق الملكية الفكرية لحين نشر التقرير.

وفي الختام، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، منهجية عمل تقرير التقييم الذاتي والتي تمت من خلال البحث المكتبي والمقابلات والمسوحات وورش العمل، لافتة إلى عمل تقييم للمعاهد المشاركة في إعداد التقرير للتأكد من الالتزام بالمصداقية وبالشروط الموضوعية، وإتمام استعراض والتحقق من النتائج النهائية من جانب اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، وترجمة التقرير النهائي إلى اللغتين العربية والإنجليزية، وفي فبراير 2020، قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة النهائية من التقرير إلى الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج العمل الوطني المتناغم مع رؤية مصر 2030 وأجندة القارة الأفريقية 2063، الذي يضع على قمة أولوياته؛ تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان وتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتمكين الإدارة المحلية، إضافة إلى حماية البيئة، والتمكين السياسي ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى بعض البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق الهدف المنشود من هذه الأولويات.