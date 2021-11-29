مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 40 ألف جنيه لـ«محلية أشمون» 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف «المنطقة الأزهرية بالمنوفية»، بسداد مبلغ مقداره 40200 جنيه للوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون، قيمة تكاليف إزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي، بمحافظة المنوفية.

حيثيات الفتوي

وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 53 لسنة 2016 بإزالة الطابق الثاني والثالث والرابع العلوي بمبنى المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي التابعة للوحدة المحلية بساقية «أبو شعرة»، بمركز أشمون.

وأضافت أن اللجنة ضمت بين أعضائها عضوا فنيا من الأزهر الشريف، وتم إخطار مدير منطقة أشمون الأزهرية بقرار اللجنة بتاريخ أواخر ديسمبر 2016 ومطالبته بسرعة تنفيذه، إلا أن المنطقة الأزهرية، بعد تسلمها كتاب الوحدة المحلية المذكور، لم تبادر إلى تنفيذ القرار.

الوحدة المحلية عاودت مخاطبة الأزهر الشريف

وتابعت اللجنة: «عاودت الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة مخاطبة المنطقة الأزهرية بالمنوفية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦، لإرسال مهندس من طرفها لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص الهدم وتحرير محضر انضمامي للأعمال الواجب إزالتها، وحصر الأعمال المراد إزالتها، إلا أن المنطقة الأزهرية، ورغم ثبوت علمها بقرار الإزالة على النحو السالف بيانه لم تبادر إلى تنفيذه، ولم ترد على مكاتبات الوحدة المحلية إلا في ۲۰۱۷/۱٠/٢٨، بعد عشرة أشهر من تاريخ الإخطار بالقرار، ما ينبئ عن إهمال وتراخ جسيم لا يتماشى أو يتناسب مع طبيعة قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، خاصة تلك الصادرة عنها بالهدم الجزئي أو الكلي، ويكون للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الحق في تنفيذ قرار الإزالة على نفقة الأزهروتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات منه».

أما عن تكاليف الإزالة فإن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون قد حددتها بمبلغ (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيها. إلا أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- سالف الذكر - أنه تم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل وتبين عدم وجود أي حديد تسليح أو أي مفكوكات أو أي أنقاض، وأنه لم يتم تسليم أي مفكوكات من نجارة وخلافه من قبل المقاول للوحدة المحلية أو مندوب الأزهر، وأيضا عدم تسليم حديد التسليح الناتج عن الإزالة، وأنه بالاطلاع على أسعار الهدم والإزالة السائدة خلال تلك الفترة، ومن خلال الكمية المنفذة بالختامي وهي (١٣٤) م"،

التكلفة العفلية 40 الف جنيه فقط

و تبين أن التكلفة الفعلية لعملية الهدم هي (٤٠٢٠٠) أربعون ألفا ومائتا جنيه فقط، وليست (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيها. وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى تقرير اللجنة المذكور، وإذ لم يقدم طرفا النزاع من المستندات ما ينال من صحة ما انتهى إليه تقرير اللجنة، الأمر الذي تكون معه المنطقة الأزهرية بالمنوفية ملزمة بسداد قيمة تكاليف تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٦، التي تكبدتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وفقا لقيمتها التي انتهت إلى تقديرها اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإجمالي مبلغ مقداره (٤٠٢٠٠) أربعون ألفا ومائتا جنيه فقط لا غير. لـذلـك