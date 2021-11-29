المشاط: نهتم بريادة الأعمال لتحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة 2030

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر «رايز أب»، للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال، المقام بمنطقة الأهرامات، وقالت وزيرة الـتعاون الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر، إنَّ وزارتها حريصة على التعاون مع جميع شركاء التنمية، مؤكدةً أهمية دور ريادة الأعمال في عملية التنمية.

المشاط: نستهدف شريحة الشباب من رواد الأعمال

وأضافت «المشاط»، في كلمتها، أنَّ «التعاون الدولي»، تستهدف شريحة الشباب من رواد الأعمال، من خلال توجيههم إلى الربط بين الفكر الإبداعي المتماشي مع مراحلهم العمرية وأهداف التنمية المستدامة، وتابعت: «على الشباب عدم الخوف من المجازفة والحرص على التعلم المستمر في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغير المستمر».

الاستثمار في الشركات الناشئة حقق نجاحاً رغم أزمة كوفيد-19

فيما أكدت «المشاط»، نجاح الاستثمار في الشركات الناشئة، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا على مدار عامين متتاليين، لافتة إلى دعم وزارتها لرواد الأعمال والمبتكرين من خلال العمل على مشروعات متعددة وثنائية الأطراف.

وتابعت: «تساهم العديد من الـدول والمـنظمات الإقـليمية بمنح وإتاحة التمويــلات للشركات الناشئة، وذلك من خلال شــركــة مــصر لــريــادة الأعــمال والاستثمار، في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية دور الشركات الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

نبذة عن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

وتعد شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة رأس مال مخاطر باستثمارات حكومية، ا تساهم فيها وزارة التعاون الدولي بشكل رئيسي، منذ إطلاقها قبل 4 سنوات.

ويدعم شــركــة مــصر لــريــادة الأعــمال والاستثمار، نحو 175 شركة ناشئة من مختلف مجالات التنمية بشكل مباشر وغير مباشر، ومن مختلف المجالات التنموية، ليتم توفير التمويلات والدعم المالي والفني عبر مسرعات الأعمال التابعة، وتمكنت الشركة من التوسع بحجم أعمالها ورفع حصتها في التنمية لتتوسع محلياً وإقليمياً.