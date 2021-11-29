جامعة المنصورة تنظم أسبوع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ‏

ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني فعاليات أسبوع جامعة المنصورة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في دورته الرابعة خلال الفترة من 5 حتي 7 ديسمبر 2021، في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، حيث يستهدف الأسبوع هذا العام مناقشة فرص الاستثمار في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 إلي جانب الفرص الداعمة لاحتضان أفكار الشباب.

فرص الاستثمار ودعم ريادة الأعمال

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإنه في يوبيلها الذهبي تناقش فرص الاستثمار ودعم ريادة الأعمال في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال فعاليات أسبوع جامعة المنصورة لريادة الأعمال والشركات الناشئة‏، والتي تستهدف تسليط الضوء علي 4 محاور وهم: «مستقبل وفرص الاستثمار وفق محاور التنمية المستدامة، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والمالية، ودور الابتكار في مواجهة الإعاقة، والمبادرات الداعمة لاحتضان أفكار الشباب».

محاور أسبوع ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

ويسلط الأسبوع الضوء علي أهمية دور الشباب في المجتمع، والتطور التكنولوجي السريع وفق خطة مصر 2030، التي تهدف لزيادة الاقتصاد المصري وتحسين المعيشة المواطن المصري وتسهيل كافة الإجراءات وتستهدف «رواد 2030» الابتكار الذي يهزم الإعاقة، وتنظم ملتقى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، والوجه الآخر لمستقبل التكنولوجيا المالية والرقمية.

وفتح أسبوع جامعة المنصورة لريادة الأعمال والشركات الناشئة‏،‏ باب التسجيل لحضور الفعاليات من خلال زيارة صفحة أسبوع جامعة المنصورة الرابع لريادة الأعمال والشركات الناشئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.