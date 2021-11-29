«حماية المنافسة» وتنسيقية الأحزاب يوقعان بروتوكول تعاون للعمل المشترك

‏‎وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ بروتوكول تعاون مشترك للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية

‏‎ووفقاً لبيان صحفي جاء بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات.

وتابع البيان: «انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها».

تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي

وأضاف البيان: «وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».

‏‎واتفق الطرفان على التعاون للتعريف والترويج الإعلامي والتوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية البيئة الاقتصادية من أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك، والتوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات، ومشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها.

ورصد العمليات الاحتكارية والتنسيق مع الجهاز والإبلاغ عنها، وعمل لقاءات مشتركة بين الطرفين من: «ندوات - ورش عمل - حلقات نقاش - إعداد أوراق - دراسات» بهدف التوعية بالتطورات التحليلية القطاعية للأسواق الاقتصادية المختلفة.

‏‎كما نص البروتوكول على إمداد التنسيقية بجميع دراسات السوق القطاعية الاقتصادية المختلفة بالجهاز، والتعاون في مراجعة وتنقيح وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لدور الجهاز، ودعم السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة وتذليل أية عقبات تواجه الجهاز في إتمام دوره الرئيسي.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بالإضافة إلى مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلا عبادة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و رضوان عبد الغني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفي الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشيدة دعبس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.