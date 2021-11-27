عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»: الزيادة السكانية عائق أمام تطوير التعليم

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية، تمثل عائقا كبيرا أمام عملية تطوير التعليم، متابعا: «الزيادة السكانية سبب ما نراه في عدم كفاية المدارس للطلاب إضافة إلى كثافة الفصول».

ما يحدث في التعليم محاولة للحاق بالثورة الصناعية

وأضاف «عصام»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الزيادة السكانية هي سبب العجز في المعلمين، مؤكدا أن ما يحدث في التعليم هو محاولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة.

وتابع: «ما قبل 2013 كان المجتمع به ثقافة سائدة وطريقة تعليم سائدة تعتمد على الحفظ والتلقين، وبعد عام 2013 وبعد أن تخلصنا من الفكر الأصولي الثقافي السائد المتطرف لمجتمع الحداثة والثورة الصناعية الرابعة، يلزمنا نظام تعليم جديد، وهذا ما أربك الجميع، وما يحدث في التعليم حاليا هو محاولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة وبمشروع التنمية الشاملة 2030».

وتابع: «شوفت منهج سنة رابعة ابتدائي لقيت فيه تربية موسيقية وفنية، مش إلزامي ومش هتمتحن فيها، ومادة تكنولوجية، المنهج فيه وعي وفهم قيمي تربية قومية، واللي هيمتحن فيهم الطلاب 5 مواد، وفيه رأيي إن المواد الأربعة التانيين اللي مش هيمتحن فيهم الطالب أهم من الـ5 مواد أو على درجة أكبر من الأهمية لأنهم بيبنوا الإنسان».

50 ألف معلم على المعاش ومفيش تعيينات

من جانبه، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين: «نحن في نقابة معلمين بنطلع 50 ألف معلم على المعاش ولا يوجد تعيينات جديدة لمواكبة المدارس الجديدة».

وشدد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، خلال لقاء بالبرنامج نفسه، على أنه لابد من تقليل كثافة الفصول، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين.