إعصار تركيا يتسبب في وفاة 4 أشخاص وتوقف رحلات الطيران

تسبب الإعصار الذي ضرب تركيا اليوم، وتحديداً مدينة إسطنبول، في توقف رحلات الطيران، ولم تتمكن 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول، وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير، بالإضافة إلى تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الرياح القوية، وذلك بحسب ما أعلنته قوات خفر السواحل التركية.

إعصار تركيا يتسبب في توقف رحلات الطيران

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم أجنبي، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، نتيجة الإعصار الذي ضرب تركيا، وتسبب في توقف رحلات الطيران، فضلا عن انهيار أسقف بعض المنازل وسقوط أعمدة الإنارة بسبب الرياح العاتية التي ضربت المدينة.

إعصار يضرب بلدة على ساحل بحر إيجة

وفي أواخر فبراير الماضي، ضرب إعصار قوي إحدى البلدان الصغيرة على ساحل بحر إيجة التركي، وأفاد حينها مسؤولون، وعدد من التقارير، أنّ الإعصار تسبب في دمار كبير في البلدة، كما أدى لإصابة 16 شخصًا، ووقع الإعصار في ساعة متأخرة من الليل في منتجع تشيشمي، على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة إزمير، وأدّى الإعصار إلى اقتلاع عدد من الأشجار وأزال الأسقف وأزاح عدد كبير من السيارات، كما سقطت رافعة جرّاء شدّة الرياح، وانقلبت 4 قوارب على الأقل.

سقوط رافعة وإصابة عدد من العمال

وكانت المنطقة الأشد تضررا هي موقع بناء فيلات صيفية، وسقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمال البناء، وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، فإن 16 عاملاً أصيبوا بجروح متفرقة، من بينهم عامل نقل إلى المستشفى بكسر في الساق.

ونقلت الوكالة التركية عن عمدة البلدة قوله: «تشيشمي، جنة على الأرض، قاست الجحيم الليلة الماضية»،كما تسببت الرياح القوية والعاصفة في أضرار ببلدة أورلا القريبة، ودمرت مئات الصوبات التجارية، وأدت إلى فزع السكان ومغادرتهم.