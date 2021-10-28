إعصار «ميديكين» يضرب جنوب إيطاليا ويغرق الشوارع.. «ابقوا بالمنازل» (فيديو)

شهدت جزيرة صقلية وكالابريا، بجنوب إيطاليا، عاصفة إعصارية عنيفة، تسببت في اجتياح للفيضانات والرياح العاتية، ما جعل السلطات في روما تعلن الإنذار الأحمر، بعدما غمرت مياه الفيضانات مساحات واسعة من كاتانيا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة.

وبحسب «يورو نيوز»، فإن السلطات المحلية قد أصدرت تعليمات للسكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للحالات الطارئة، كما أغلقت المتاجر كافة، باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.

Sto seguendo con apprensione le notizie che giungono dal territorio del calatino nuovamente colpito da una eccezionale ondata di maltempo che ha colpito in particolare #Scordia, #Palagonia e #MilitelloValDiCatania.



Invito tutti ad attenersi alle indicazioni dei propri sindaci pic.twitter.com/MoH6h1v7Lx — Gianluca Rizzo (@gianlucarizzo46) October 24, 2021

إيطاليا تتعرض لاعصار متوسطي نادر باسم ميديكين

وتسببت العاصفة خلال يومين في مصرع شخصين على الأقل؛ إذ لاتزال حتى الآن تضرب شوارع مناطق جنوب إيطاليا لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت «bbc» عن خبراء الأرصاد، أن شرق صقلية يتعرض لإعصار متوسطي نادر يسمى «ميديكين».

وحذرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، من الطقس في أجزاء من صقلية وكالابريا المجاورة، ومخاطر محتملة على الأرواح وأضرار بالممتلكات، من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، والرياح العاصفة في تلك المناطق، بينما أشار علماء إلى ظروف تغير المناخ الناجمة عن التلوث والنشاط البشري، الذي يجعل حوادث الطقس أكثر تطرفًا.

Mentre nell'Ospedale Garibaldi di Catania... pic.twitter.com/b6eZeG0Sa2 — walter fichera (@j_gufo) October 26, 2021

صقلية تشهد ظواهر جوية غير مسبوقة

وقال رئيس بلدية كاتانيا، سالفو بوغليس، لـ«bbc»، إن الأجزاء الشرقية من صقلية تشهد ظواهر جوية استثنائية، وصفها بأنها «غير مسبوقة» في حدتها، مشيرًا إلى خطورة الوضع.

وكان رئيس بلدية كاتانيا، قد أمر بإغلاق جميع الأعمال التجارية في المدينة، باستثناء الخدمات الأساسية، حتى منتصف ليل الثلاثاء ونصح السكان في منشور له عبر «فيسبوك»، قائلا: «أحث جميع السكان على عدم مغادرة منازلهم إلا لأسباب طارئة؛ لأن المياه تغمر الطرق».

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، وفاة رجل يبلغ من العمر 53 عاما، عُثر عليه تحت سيارة بعد هطول أمطار غزيرة على بلدة جرافينا شمال كاتانيا، بعد ساعات من العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 67 عاما، يوم الاثنين الماضي، مع اختفاء زوجته البالغة من العمر 54 عاما، وجرفتها مياة الفيضانات مع زوجها في بلدة سكورديا، بالقرب أيضا من كاتانيا، يوم الأحد.

المياة تغمر مدينة كاتنيا والوضع حرج للغاية

وغمرت الأمطار مناطق تاريخية من مدينة كاتانيا، وحولت شارعها الرئيسي «فيا إتنيا» إلى نهر، وساحاتها إلى بحيرات، وانقطع التيار الكهربائي عن المنازل والشركات، وأغلقت المدارس في المدينة والبلدات المجاورة.

ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم خدمة الإطفاء، أن الوضع الطارئ واسع النطاق وحرج للغاية، ولا يبدو أنه يتحسن، بينما توقع موقع إيل ميتيو الإيطالي للطقس، أن تزداد العاصفة تدريجيا على مدار الأسبوع، ما يؤدي إلى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات اليوم الخميس وغدًا الجمعة.