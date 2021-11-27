سفير مصر بجنوب إفريقيا: هنساعد المصريين على العودة رغم توقف الطيران

كشف السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، آخر مستجدات الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد بجنوب إفريقيا، وموقف الجالية المصرية هناك بعد ظهور متحور «أوميكرون»، فذكر أن جنوب إفريقيا بها 60 مليون نسمة، ومرت بثلاث موجات من كورونا، وكان إجمالي عدد الإصابات بها 3 ملايين إصابة و200 ألف حالة وفاة، موضحًا أن جنوب إفريقيا قامت بتطعيم 14 مليون مواطن تطعيما كاملا، وتستهدف وصول نسبة التطعيم لـ70% من المواطنين.

تخصيص رقم للتواصل مع الجالية المصرية

وأضاف «الفاضلي»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر تقنية «زوم»، أنه تم تخصيص رقم للتواصل مع الجالية المصرية هناك لمساعدتهم في أي عوائق تواجههم وهو (0027763880808)، مؤكدًا أن متحور «أوميكرون» أعلنت عنه جنوب أفريقيا، إذ أنهم لديهم وسائل متقدمة للفحص، وتم رصد 22 حالة إصابة بهذا المتحور الجديد، بينما إجمالي عدد الإصابات اليومية من كورونا في جنوب أفريقيا حاليا حوالي 3220 إصابة.

وأوضح سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن هذا أمر جيد مقارنة بالأعداد قبل ذلك إذ كانت تبلغ 21 ألفا، و26 ألفا، يوميا، كما أن السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لها دور سواء للمصريين المقيمين في جنوب أفريقيا أو السائحين المصريين أو من يأتون زيارة فقط، وكذلك دور لغير المصريين الذين يرغبون في السياحة لمصر في هذا التوقيت، «فيه بيان للسفارة بتحطه على الموقع بتاعها لأنه هو وسيلة تواصل رئيسية بين السفارة والمصريين المقيمين في جنوب أفريقيا».

أي مصري موجود في جنوب أفريقيا يقدر يتواصل مع السفارة

وتابع: «بنوضح فيها أن فيه إجراءات مستجدة في مصر لدخول عدد من الدول منها جنوب أفريقيا، ووقف حركة الطيران المباشر»، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وقف الطيران المباشر من جنوب أفريقيا لعدد من الدول، لكن هناك خطوط طيران أخرى تعمل، «ممكن يقدموا تذاكر السفر أو العودة، ويسجلوا البيانات بتاعتهم على عنوان بريد إلكتروني، تم إنشاؤه خصيصا، ويفيدونا ببيانات لو حد حصل له إصابة أو تخلف عن العودة نقدر إننا نساعدهم»، مناشدًا إياهم بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

لم نغلق الباب أمام دخول السياح إلى مصر

وتابع: «أي مصري موجود في جنوب أفريقيا يقدر يتواصل مع السفارة، وبالنسبة للمواطنين من غير المصريين اللي عاوزين ييجوا مصر بغرض السياحة، دول برضوا إحنا بنتواصل معاهم عشان نقدر نحيطهم علما بالتطورات والإجراءات المطلوبة، لم نغلق الباب أمام دخول هؤلاء إلى مصر، مجرد اتخاذ إجراءات احترازية يبقى فيه تحليل سريع يتم في المطار أن النتيجة بتاعته سلبية وفيه إجراءات حجر تتم، وفقا لقرارات اللجنة العليا».