مادة الخط إلزامية على الطلاب في مشروع قانون اللغة العربية الجديد

حماية اللغة العربية من الأمور المهمة التي تسعى الدولة المصرية للحفاظ عليها، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في أكثر من خطاب له، خاصة بعد انتشار ما يسمى بـ«الفرانكو»، لذلك ناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من بعض الأعضاء، يقتضي الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، ويعرض التقرير التالي، عدد من مواد القانون التي تسلط الضوء على اللغة العربية في المدارس.

حماية اللغة العربية

وجاء في مشروع قانون اللغة العربية الجديد، الذي يجري مناقشته في مجلس النواب، أنه على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، الالتزام باستخدام اللغة العربية في التدريس، كما يقر القانون الجديد، أن اللغة العربية هي لغة البحث العلمي، ويجوز ترجمته بعد ذلك لأي لغة أخرى.

وأشار مشروع قانون اللغة العربية الجديد، إلى أنه لا يعين أي معلم ولا عضو هيئة تدريس ولا معد برامج ولا مذيع ولا محرر، إلا إذا اجتاز امتحان اللغة العربية، وأن اللغة العربية هي لغة التشريعات والمفاوضات والمذكرات ولغة الخطاب في الاجتماعات الدولية.

مادة الخط العربي إلزامية

وبين مشروع قانون اللغة العربية الجديد، أن مادة الخط العربي مادة أساسية في كل السنوات الدراسية، ويجري إضافتها للمجموع الرسمي، وهذا للمحافظة على اللغة العربية في ظل انتشار ما يسمى بـ«الفرانكو» بين الشباب في الفترة الأخيرة، حيث يجري ادخال اللغة الإنجليزية في اللغة العربية.

قانون اللغة العربية

يذكر أن مجلس النواب، ناقش قانون اللغة العربية خلال جلساته، الذي يقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتمت إحالته للجنة الإعلام بمجلس النواب.