مسجد الحسين يرد على المشككين: الرأس الطاهرة موجودة داخل المقام

تُثار حالة من الجدل بالتزامن مع احتفال الطرق الصوفية، بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر، حيث يُنكر البعض وجودها بالقاهرة، بينما يؤكد آخرين، أنها موجودة بالفعل في ضريحه الذي كان قصرًا في وقت سابق، مستندين على ما كتبه المؤرخين، واللجان التي شاهدتها بالفعل في موضعها.

عضو مجلس إدارة مسجد الحسين وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبدالغني هندي، أكد وجود رأس الإمام الحسين رضي الله، في مصر داخل مسجد الحسين الذي كان قصرًا قبل أن يكون مسجدًا.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ كل المؤرخين ومن يكتبون السير والتواريخ، هم من عاصروا نقل الرأس الشريف إلى مصر، لذلك نأخذ عن المؤرخين والمصادر التاريخية، الذين عاصروا ذلك الأمر حينذاك، وليس بعض الموجودين في الوقت الحالي.

احتفال المصريين بدخول رأس الإمام الحسين إلى مصر

وأضاف أن الاحتفال الكبير للمصريين بليلة دخول الرأس الشريفة إلى المكان الموجود فيه حاليًّا، يعتبر دليل قاطع على وجوده داخل مصر، مشيرًا إلى شهادة الدكتور حسين هاشم واللجان التي عاينت ذلك، والدكتور محمد زكي الدين إبراهيم والمهندس عمر الفاروق، عندما كانوا ينشئون ضريحًا للرأس، وشهدوا أنهم رأوا الرأس الشريف.

التيارات المتشددة وراء نفي وجود رأس الحسين بالقاهرة

وتساءل: هل نصدق من شاهدوا الرأس والتاريخ أم نصدق بعض الكارهين لمساجد آل البيت من الأساس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يثار إلا خلال الـ40 عامًا الماضية، إثر ظهور التيار المتشدد.

ولفت إلى أنه قبل ذلك لم يكن الأمر موجودًا والعلماء قابلوا هذا الأمر بالقبول والصلاة في المسجد وكتبوا عنه، مشددًا على أنه من يتحدث عن عدم وجود الرأس في مصر، عليه أن يأتي بمصدر تاريخي واحد يؤكد ذلك، إلا أنه لن يجد.