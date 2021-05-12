ابنة الأديب يحيى حقي: كان وسطيا.. ورأى التيار المتشدد خطر على المجتمع

قالت الإعلامية نهى حقي، ابنة الكاتب والروائي الكبير يحيى حقي، إن والدها يحب الوسطية في كل شيء، في الكلام والحديث والملابس، وعندما يرى التيارات المتطرفة الدينية كان يصف ذلك بالخطير للغاية على المجتمع وليس شخص معين.

وروت «حقي»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، مواقف إنسانية في حياة الروائي الكبير قائلة إنه في وقت حدوث زلزال 1992 كان في أواخر أيامه في المستشفى يجري بعض التحاليل، فقرر الخروج من المستشفى لإتاحة السرير للمصابين نتيجة الزلزال.

كما روت موقفا إنسانيا آخر له عندما اشترى المثلجات لطفلة صغيرة، «الطفلة يبدو أنها كانت مع أسرة وتحمل طفل صغير على كتفها، ولما شاف أن الكل جايب آيس كريم وللبيبي، ويمكن نسيوا يدوا للبنت، فقالهم أنا راجل كبير وبنتي أصرت إني آكل آيس كريم وممكن أديهولها، ودة موقف بدون إحراج».

وأوضحت أنها تعتز بالروايات التي كتبتها ولا سيما أبرزها «غرفة بفندق» و«الدنيا دوارة»، كما أنه تركز على كتابة القصص القصيرة، والتي انتقلت هذه الموهبة من والدها دون أن يكون بشكل مقصود قصد.

وأشارت إلى أن إعداد البرامج التليفزيونية من أحب الأعمال لها، وهذا ساعدها كثيرا، لأنها تقابل أشخاصا وتساعدهم، وكانوا بمثابة فكرة حية أمامنا، مشيرة إلى أهمية برامج «الصالون الثقافة»، حيث يعد من أوائل البرامج التي أذيعت في ماسبيرو.